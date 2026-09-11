El PSPV aboga por el "consenso" en las candidaturas municipales de 2027 sin renunciar a las primarias

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell (c), interviene en el acto de presentación de la Conferencia Política de la formación en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha asegurado, en relación con las candidaturas para las elecciones municipales de 2027, que el partido aboga por el "consenso", aunque ha indicado que no renuncia al proceso de primarias en aquellas localidades donde se tenga que votar.

Así lo ha manifestado Mascarell este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar la Conferencia Política que la formación prevé celebrar el 19 y 20 de septiembre en Alicante, bajo el lema 'Recuperar lo que importa'.

En este contexto, el secretario de Organización del PSPV ha resaltado que "prácticamente el 80 por ciento de los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Valencia" tienen "su proceso de primarias" y "sus candidaturas dilucidadas".

De esta forma, ha resaltado que se trata de un "hecho inédito", ya que "jamás" el PSPV "había sido capaz de proyectar con tanta antelación sus candidatos". "Esto nos genera solvencia, confianza y, sobre todo, garantías en recuperar la confianza en aquellos municipios en los cuales no estamos gobernando", ha apostillado.

Respecto a los municipios que todavía no tienen la candidatura socialista definida para las municipales, Mascarell ha apuntado que, si bien son "muy pocos", entrarán en "la ventana del mes de noviembre". "Estamos en plazo, creo que efectivamente buscar consensos no nos va mal, ni en la vida ni en política", ha añadido.

"Yo creo que es una obligación que tenemos los socialistas de intentar sumar, aquí nadie sobra, y vamos a trabajar por el consenso, que no quiere decir que allá donde se tenga que votar, se votarán las primarias", ha asegurado.

Finalmente, ha sostenido que el proceso de primarias es "un instrumento que ha venido para quedarse", por lo que "no" renuncian a ellas. No obstante, ha insistido en que intentan trabajar para que haya "espacios" y se generen "alianzas grandes" frente a "la derecha y la extrema derecha más dura, más peligrosa de la democracia". "Los socialistas debemos estar unidos para ganar este combate", ha concluido.