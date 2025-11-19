El PSPV acusa al gobierno de la Diputación de Alicante de "parálisis" con el Plan Planifica y el PP defiende su gestión

Rueda de prensa del grupo socialista de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV de la Diputación de Alicante ha lamentado la "parálisis absoluta" del equipo de gobierno del PP en la institución al hilo de la gestión del Plan Planifica 2024-2027, "después de confirmarse que su nivel real de ejecución es únicamente del 0,8 por ciento". Por su parte, los 'populares' han defendido los plazos de esta iniciativa y han recordado que es un "programa inversor plurianual".

El portavoz socialista, Vicente Arques, acompañado por los diputados Isabel López y José Ramiro Pastor, ha señalado este miércoles que el plan, aprobado en junio de 2024 y posteriormente modificado, contempla "276 obras, pero solo 13 han sido adjudicadas por un importe de 8.474.643,45 euros, mientras que 263 actuaciones, valoradas en 133.450.794,38 euros, siguen pendientes".

Arques ha afirmado que "la Diputación ha convertido el Plan Planifica en un monumento a la ineficacia". "Con 276 obras previstas solo 13 están adjudicadas, lo que supone un 0% real de ejecución. No hay gestión, no hay planificación y no hay resultados para nuestros municipios", ha añadido.

Según datos recogidos por el PSPV en un comunicado, la institución provincial "únicamente ha ejecutado el 0,8%" y "además ha reprogramado y pospuesto 152 obras al año 2028, fuera incluso del periodo del plan".

Para Arques, es "inaceptable" que se "posponga más de la mitad de las obras hasta 2028". "El Plan Planifica es 2024-2027 y la Diputación lo ha convertido en un plan completamente postergado, el ejemplo perfecto de la parálisis política que sufre la institución provincial", ha enfatizado.

Por su parte, la diputada socialista Isabel López ha subrayado que "los ayuntamientos llevan meses esperando que la Diputación cumpla" porque "se prometieron inversiones urgentes y el 99% de las actuaciones siguen sin adjudicar". "Esto no es un retraso técnico. Es un bloqueo político", ha agregado.

López ha señalado que el gobierno provincial "se escuda en reajustes de anualidades y supuestos problemas de documentación", cuando los datos "son claros y contundentes" con "263 obras pendientes y menos del 1% ejecutado".

En esta línea, ha continuado, el "balance del Plan Planifica anterior, el del 2020-2023", revela que "el nivel de ejecución apenas supera el 50%, otra situación insostenible que se suma a la del actual" programa.

Igualmente, el diputado del PSPV José Ramiro Pastor ha insistido en que, mientras la Diputación permanece "prácticamente paralizada", los municipios "continúan con infraestructuras obsoletas y servicios que requieren inversiones urgentes". "El Plan Planifica nació para ayudarles, pero hoy lo único realmente planificado es el retraso", ha sentenciado.

"SIGUE LA TRAMITACIÓN PREVISTA"

De otro lado, desde el equipo de gobierno provincial, el diputado de Infraestructuras, el 'popular' Antonio Bernabeu, ha defendido que el Plan Planifica 2024-2027 "sigue la tramitación prevista", ya que "en este tipo de programas de inversión plurianuales la primera fase se centra en la redacción de los proyectos, donde no se ejecuta gran cantidad del presupuesto".

"Esta fase de redacción de proyectos resulta imprescindible para poder en marcha las actuaciones y requiere de un tiempo determinado que normalmente entre redacción y licitación no es posible en menos de un año", ha argumentado el responsable provincial en un comunicado, al tiempo que ha precisado que, "de esta forma, se espera que en los años 2026 y 2027 se ejecute la gran mayoría de los proyectos".

La Diputación de Alicante ha recordado que el Plan Planifica 2024-2027 fue aprobado en junio del año pasado y que contempla "un total de 276 obras". De ellas, 193 las ejecutan los ayuntamientos y 83 la institución provincial.

Con respecto a las primeras, Bernabeu ha explicado que la Diputación "adapta la financiación al nivel de ejecución que los propios consistorios comunican al aportar los proyectos y las distintas certificaciones de obras".

"Las reglas presupuestarias existentes, como bien saben todos los grupos de la corporación, no permiten incorporar al ejercicio siguiente lo no ejecutado por parte de los ayuntamientos, lo que hace necesario ajustar la financiación a la previsión real de ejecución", ha indicado el diputado.

Y ha añadido que, "no obstante", si un ayuntamiento ejecuta más de lo presupuestado para la anualidad correspondiente, "siempre se realizan los reajustes necesarios para poder atender al pago de la subvención".

OBRAS

En estos momentos, ha añadido la institución, "de las 193 obras que ejecutan los ayuntamientos", se han remitido a la Diputación "63" e informados "favorablemente" por los servicios técnicos provinciales, por lo que "en estos momentos están en proceso de adjudicación o ejecución el 33% de estas actuaciones".

En cuanto a las 83 obras que ejecuta la Diputación, "se ha licitado ya la redacción de los 70 proyectos que contaban con todos los permisos y autorizaciones municipales", es decir un 84% del total, de los que "ya están redactados e informados favorablemente doce", con la previsión de que "en breve" arranquen "los trámites de licitación de las obras". El resto está en fase de redacción o se está concluyendo la licitación, según el equipo de gobierno del PP.

"La mayoría de estos 70 proyectos se licitarán durante la anualidad 2026 y podrán comenzar las actuaciones cumpliendo los plazos de Planifica que abarcan hasta la anualidad 2028, mientras que el resto se redactarán conforme se tengan todos los permisos municipales", ha sostenido Bernabeu.

Finalmente, con respecto al Plan Planifica 2020-2023, el diputado ha señalado que actualmente "la ejecución se eleva al 69,4% del total", con "el 67,3% de las obras que ejecuta Diputación y el 70,4% de las que ejecutan los ayuntamientos".

"OPORTUNISMO POLÍTICO"

El diputado de Infraestructuras ha lamentado que el grupo socialista "ponga en entredicho un programa que es fundamental para los municipios de la provincia, especialmente para los más pequeños, y que supone un gran esfuerzo inversor por parte de la Diputación de Alicante".

"La oposición no puede desconocer cómo es la tramitación administrativa de este tipo de planes y obras, algo que, de ser así, sería muy preocupante, por lo que entiendo que sus críticas responden exclusivamente a un oportunismo político ciertamente vergonzoso", ha concluido.