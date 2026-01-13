El PSPV acusa a Mompó de atribuirse logros en la reconstrucción financiados por el Gobierno

Imagen de archivo de Bielsa - PSPV PROVINCIAL

VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa, ha criticado que el presidente de la institución provincial, Vicente Mompó (PP), "se atribuya el liderazgo en la reconstrucción del alcantarillado afectado por la dana" y le ha acusado de "intentar reescribir la realidad para tapar un año de inacción".

Así ha valorado las declaraciones que realizó la semana pasada Mompó, en una reunión de coordinación con los 16 municipios de la provincia que gestionan directamente sus redes de saneamiento, donde el también presidente del PP provincial trasladó la disposición de la Diputació para liderar la asistencia técnica necesaria para agilizar las actuaciones, asumiendo la redacción de proyectos, la dirección y supervisión de las obras, así como la coordinación administrativa con el resto de administraciones implicadas.

En un comunicado, Bielsa ha subrayado que, como aseguró el pasado fin de semana la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, "la Diputació no va a ejecutar ni una sola obra, sino que se limita a prestar asistencia técnica y con retraso, una competencia básica que debería haberse activado desde el primer momento y no más de un año después de la catástrofe".

"La Diputació no puede hablar de liderazgo en las obras cuando están financiadas al 100% por el Gobierno de España. Por tanto, la Diputació no pone el dinero ni ejecuta las infraestructuras, lo único que hace es cumplir una función que le obliga la ley", ha recalcado, para advertir que "tampoco es la primera vez que la Diputació se atribuye logros con fondos del Gobierno de España".

Según ha denunciado, el comunicado que emitió la corporación provincial para "informar del liderazgo" en las obras del alcantarillado es "un ejercicio de propaganda que falta a la verdad y genera confusión entre los vecinos afectados".

"Mientras el Gobierno de España ha garantizado la financiación íntegra de la reconstrucción del saneamiento, Mompó se dedica a hacer comunicados triunfalistas, cuando los vecinos lo que necesitan son soluciones reales que están llegando gracias al compromiso del Gobierno de España", ha abundado el portavoz socialista.