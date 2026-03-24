El PSPV acusa al PP de "tomarse a risa" el derecho civil y los 'populares' replican con los órganos estatutarios

Junta de síndics - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha acusado al PP de "tomarse a risa" la reforma constitucional impulsada por Les Corts Valencianes en 2020 para recuperar el derecho civil valenciano al no haber designado todavía a los tres diputados que deben defender en el Congreso la propuesta, mientras que los 'populares' han replicado a los socialistas con el "bloqueo" que mantienen las formaciones de izquierda a la renovación de los órganos estatutarios.

Así lo han manifestado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, preguntados por si Les Corts han acordado ya designar a los diputados autonómicos que deben defender en el Congreso la propuesta de reforma constitucional impulsada por Les Corts en 2020 para recuperar el derecho civil valenciano. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, realizó un requerimiento al respecto el pasado mes de octubre, como lleva recordando desde entonces la asociación Juristes Valencians.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha insistido en que su grupo quiere que Les Corts designen a los tres diputados que defenderán en el Congreso la reforma constitucional y ha acusado a los 'populares' de "tomarse a broma" y a "risa" este asunto.

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha censurado que el 'popular' Nando Pastor haya asegurado durante la junta de síndics que "cuando haya una novedad sobre el derecho civil para defender la propuesta de Les Corts --en el Congreso--, ya la comunicarán".

Sin embargo, Pastor ha replicado que quienes "bloquean" son precisamente "Baldoví y el PSPV", en este caso los órganos estatutarios, que llevan años "sin renovar", ha criticado. "Ni siquiera podemos nombrar a los sustitutos de aquellas personas que han fallecido", ha insistido.

"QUIEN BLOQUEA ES QUIEN NO SE QUIERE SENTAR A HABLAR"

Dicho esto, ha vuelto a afear al portavoz de Compromís que rechazara asistir a la ronda de reuniones convocada hace unos meses por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con los síndics de los distintos grupos parlamentarios, y ha asegurado que "quien bloquea es quien no se quiere sentar a hablar". "Todavía le está esperando", ha incidido sobre el jefe del Consell.

En cualquier caso, Pastor ha garantizado que el PP "claro que quiere legislar" en este caso sobre el derecho civil, pero ha reclamado "quitar un poco la venda de los ojos" sobre este tema.

"Compromís y PSPV, los que pretenden ahora una reforma constitucional exprés, son los mismos que tienen en el Congreso paralizadas más de 50 leyes por sus líos y desavenencias, como la de Vivienda o la de Costas", ha reprochado a ambas formaciones.

Además, ha afeado a Baldoví que acuda a Les Corts Valencianes "todos los días con el tema del derecho civil para intentar disimular", aunque a su juicio esta actitud del síndic de Compromís "no es creíble" y no tiene "ningún sentido" porque trata de "empezar la casa por el tejado".

Finalmente, ha emplazado a PSPV y Compromís a "sentarse a hablar" con el PP para abordar la renovación de los órganos estatutarios, al tiempo que les ha pedido que "dejen de bloquear 50 leyes" en el Congreso y que insten al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "ponga encima de la mesa los Presupuestos Generales del Estado y que deje de tratar mal a la Comunitat Valenciana".