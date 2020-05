PSPV advierte a Compromís que su propuesta sobre los fondos para CCAA "perjudicaría a la Comunitat"

El socialista Mata dice que la actitud de la coalición de no le parece "ni correcta ni meditada" pero "jamás va a afectar al Botànic"

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha asegurado que "dar más peso al factor poblacional en el reparto de los fondos no reembolsables para que las comunidades autónomas hagan frente al pago de sus políticas sociales y para paliar la disminución de ingresos por impuestos a raíz del Covid-19 perjudicaría a los intereses de la Comunitat Valenciana".

Así lo ha asegurado el también síndic socialista en Les Corts en referencia al modelo que defiende Compromís y su diputado en el Congreso, Joan Baldoví. El parlamentario de la coalición ha reafirmado el voto en contra a la prórroga al estado de alarma y ha afeado al Gobierno que "haya faltado el respeto a los valencianos" por no aceptar su propuesta de financiación.

Para el representante socialista, "el modelo que propone Baldoví supondría la disminución de la parte de la ayuda que recibiría la Comunitat por dos de los tres fondos", lo cual, además, "terminaría por beneficiar a la Comunidad de Madrid frente a los valencianos y valencianas".

En este sentido, Mata explica, en un comunicado, que el primero de los fondos, correspondiente al gasto sanitario durante la pandemia, "se reparte en función del número de enfermos, el número de camas de agudos, el número de UCI y un factor poblacional reducido". "Sería deseable aumentarlo, pero hay que ser conscientes de que ese fondo se dedica a pagar facturas y parte de un modelo de solidaridad y lógica: quien ha tenido más gasto sanitario para salvar vidas se verá más compensado", apunta.

Mata ha añadido que existen dos fondos más "en los que priorizar el factor poblacional nos perjudicaría" y ha defendido otros criterios para el reparto que sean todavía más beneficiosos". "Es el caso, --ha puntualizado-- de la parte de la ayuda vinculada a la atención social en las comunidades autónomas: ahí hay que introducir unos criterios de los que Compromís no habla: nuestra renta per cápita baja, nuestro índice de pobreza y nuestra financiación y, si esa reivindicación del Gobierno valenciano es atendida, nos beneficiará más que el criterio poblacional".

Asimismo, se ha referido a la parte del fondo destinada a paliar las consecuencias económicas de la pandemia y ha asegurado que "como gran parte de nuestros ingresos por el 50% de IVA vienen por el turismo y la hostelería, vamos a sufrir un daño superior a otras comunidades". En este sentido, ha advertido que "en una comunidad en la que tenemos un impuesto de Patrimonio, un impuesto de Sucesiones y un impuesto de Actos Jurídicos Documentados que se van a resentir, utilizar el criterio poblacional es beneficiar a la Comunidad de Madrid por encima de los intereses de los valencianos y las valencianas".

"UNA DECISIÓN DURA"

"Hoy Compromís ha tomado una decisión dura. Jamás va a afectar a las relaciones del Botànic ni a suponer un ruptura, pero creo que todos debemos reflexionar", ha considerado el vicesecretario general del PSPV-PSOE, que ha recordado que "no se está hablando de financiación autonómica" y que "ya está demostrado y reconocido por el Gobierno central que somos la Comunitat más infrafinanciada y la que más necesita el nuevo modelo".

"La actitud de Compromís no me parece ni correcta ni meditada y no la comparto, pero eso no tiene nada que ver con que sigamos apostando juntos por políticas de progreso con Podemos en la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

Para Mata, "como seguimos confiando en los acuerdos del Gobierno valenciano, en el que están Compromís y Podemos, seguro que las mejoras que se proponen desde la Comunitat van a ser atendidas". "Compromís está hoy cometiendo un error que espero que subsane lo más pronto posible", ha concluido.