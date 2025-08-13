El PSPV afea a Mazón que saque pecho de la reapertura de todas las carreteras casi diez meses después de la dana

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, considere "una proeza" el estar recuperando aún infraestructuras esenciales dañadas por la dana casi un año después de la tragedia, "cuando el Gobierno de España recupero las que dependían del Gobierno central en pocos meses".

Así ha valorado las declaraciones de este miércoles del jefe del Consell, quien ha encabezado en Torrent (Valencia) el acto de reapertura de la CV-33, la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por la dana que permanecía cortada al tráfico. Mazón ha dicho que este proceso "se ha realizado en tiempo récord y con el esfuerzo más importante que jamás ha hecho un gobierno autonómico tras una catástrofe".

"Mazón no puede hablar de proeza. Lo que tiene que hacer es reconocer que su administración va lenta por la ineficacia de un Consell que no estuvo a la altura en la tragedia, porque estaba en el Ventorro, y que ahora vuelve a llegar tarde a todo", ha replicado Muñoz en un comunicado.

Además, ha sostenido que Mazón "llega tarde y mintiendo cuando dice que la reconstrucción se está haciendo solo por parte de la Generalitat, cuando los datos avalan que es el Gobierno de España quien está aportando los fondos esta reconstrucción".

El síndic socialista ha apuntado que la inversión estatal en los municipios afectados asciende a más de 1.700 millones de euros, sumada a "la financiación que aporta el Gobierno a la Generalitat de más de 2.300 millones para que la Generalitat haga obras de recuperación este año y no se deje la mitad sin gastar como pasó el año pasado".

"Mazón no estuvo el día de la dana, no está ahora al frente de la reconstrucción, siempre llega tarde y siempre llega mal, y lo que le exigimos es que asuma sus responsabilidades y que dimita", ha reiterado.