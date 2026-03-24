El PSPV afirma que el Ayuntamiento de El Campello adjudicó "a dedo" a Nexo Retail un contrato del bono consumo de 2023

Fachada del Ayuntamiento de El Campello (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV en el Ayuntamiento de El Campello (Alicante) ha acusado al equipo de gobierno del alcalde Juanjo Berenguer (PP) de adjudicar "a dedo" y "mediante decreto de Alcaldía y sin la existencia de ningún convenio previo" un contrato menor "por importe de 11.700 euros a la empresa Nexo Retail, sociedad instrumental vinculada" a la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), para la "gestión" de la campaña del bono consumo en 2023.

Según detallan los socialistas en un comunicado, dicha adjudicación "se realizó a través de un decreto firmado el 20 de junio de 2023, apenas un mes después de que Juanjo Berenguer accediera a la Alcaldía tras las últimas elecciones municipales".

Desde el PSPV consideran "grave" que "esta contratación se haya llevado a cabo sin transparencia ni concurrencia pública" y "sin respaldo en ningún acuerdo o convenio que justifique la elección de la entidad adjudicataria".

La diputada provincial y portavoz adjunta socialista en el Ayuntamiento de El Campello, Raquel Marín, ha señalado que "no es de recibo que un programa financiado con dinero público, destinado a apoyar al comercio local, se gestione mediante decisiones unilaterales del alcalde, sin ningún tipo de control ni garantías de igualdad de oportunidades para otras empresas".

Marín ha añadido que "este tipo de prácticas generan serias dudas sobre la gestión del equipo de gobierno" y "evidencian una preocupante forma de actuar basada en la opacidad y la falta de rendición de cuentas".

Asimismo, los socialistas han subrayado que "esta situación resulta aún más preocupante en el contexto actual, tras conocerse la reciente detención de Carlos Baño", presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme.

El representante empresarial quedó en libertad con cargos tras ser arrestado en el marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

Esta situación, a juicio del PSPV, "obliga a extremar la prudencia, la transparencia y el control en cualquier procedimiento administrativo vinculado a estas iniciativas". En este sentido, han resaltado que Berenguer "ha pasado recientemente a formar parte de la Diputación de Alicante como diputado provincial", lo que "incrementa aún más la exigencia de ejemplaridad y rigor en su actuación pública".

"EXPLICACIONES INMEDIATAS"

El grupo socialista ha solicitado "explicaciones inmediatas al alcalde sobre los criterios que motivaron esta adjudicación", así como "el acceso completo al expediente administrativo para esclarecer si se han cumplido todos los requisitos legales".

"Los vecinos y vecinas de El Campello merecen saber cómo se gestionan sus recursos y por qué se toman determinadas decisiones. No vamos a permitir que se normalicen prácticas que se alejan de los principios de transparencia, concurrencia y buen gobierno", ha concluido Marín.

Desde el PSPV de El Campello han trasladado su "compromiso con la defensa del interés general" y han avanzado que seguirán ejerciendo "una labor firme de control y fiscalización del gobierno municipal".