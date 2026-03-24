El PSPV de Alicante alerta de "grietas que comprometen la seguridad" en Santa Cruz a pocos días de Semana Santa

Grietas en el barrio alicantino de Santa Cruz - PSPV ALICANTE

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Alicante ha alertado de "grietas que comprometen la seguridad" en el barrio de Santa Cruz a pocos días de que comiencen las procesiones de Semana Santa.

Por este motivo, el PSPV ha exigido al alcalde Luis Barcala (PP) que "garantice la seguridad" ante esta situación que "está causando alarma entre los vecinos y vecinas que residen en este barrio, que sufre además una evidente falta de mantenimiento por parte del equipo de gobierno", según esta formación.

Desde el Ayuntamiento, la portavoz municipal, Cristina Cutanda (PP), ha señalado que desconoce el motivo por el cual se han originado las grietas y ha dicho que van a hacer la consulta a los técnicos para saber "en qué grado" están y "cómo se han generado", además de si era "previsible".

Así lo ha manifestado Cutanda este martes en la rueda de prensa tras la junta de gobierno, al tiempo que ha subrayado que los técnicos de la Concejalía de Infraestructuras están examinando esas grietas para poder adoptar "las medidas que sean necesarias".

GRUPO SOCIALISTA: "CRECIENTE PREOCUPACIÓN"

En todo caso, el grupo socialista ha aseverado, en un comunicado, que las hendiduras en el muro del mirador de Santa Cruz se localizan junto a la ermita, así como en la calle San Antonio y en el vial San Luis. Se trata de estructuras de contención que sostienen plazas, viviendas y la propia ermita, lo que genera "una creciente preocupación entre los vecinos", ha aseverado.

La edil del PSPV Trini Amorós ha exigido a Barcala que actúe "de inmediato" para "garantizar la seguridad de quienes residen en Santa Cruz", que es "uno de los barrios más emblemáticos de Alicante" y que "cada día recibe visitantes". Además, ha resaltado que esta zona congregará en Semana Santa "una de las procesiones más conocidas y multitudinarias de Alicante".

El grupo socialista ha alertado del "evidente deterioro" del barrio por "la falta de mantenimiento municipal" y se ha referido a la pérgola de hierro situada en la plaza de la calle San Luis, actualmente sujeta con cuerdas ante "el riesgo de desprendimientos".

El PSPV ha apuntado que hay "zonas con peligro donde las vallas de protección han sido retiradas, dejando expuestos a los peatones", a lo que se suma, según los socialistas, "la acumulación de suciedad, pintadas y parterres destrozados que evidencian la falta de atención del equipo de gobierno".

"La situación es inaceptable y refleja la dejadez del gobierno de Barcala. Santa Cruz no puede seguir en estas condiciones, con riesgos evidentes para la seguridad y una imagen de abandono impropia de un barrio tan identitario de nuestra ciudad", ha concluido Amorós.

Tras la rueda de prensa de la junta de gobierno, Amorós ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación que no sabe "si en estos momentos están los técnicos municipales en el barrio de Santa Cruz".

Además, ha incidido en que, en la plaza que hay en las escaleras de acceso a la ermita, hay "dos lienzos que han caído" y que son "absolutamente peligrosos", así como "dos vallas del Ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo".

Según Amorós, esas vallas que impedían el acceso a esas escaleras también están separadas, lo que, a su juicio, significa que "hace mucho tiempo que el Ayuntamiento es conocedor de los desperfectos y del riesgo". También ha pedido al alcalde que elabore "un plan de rehabilitación de todas esas murallas que garanticen la estabilidad" de estas y "la seguridad y la integridad de las personas".