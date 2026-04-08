El PSPV de Alicante pide retirar el proyecto de "ampliación" del estacionamiento regulado: "Pretende hacer caja"

Archivo - Imagen de archivo de zona azul - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha exigido al alcalde de la ciudad, el 'popular' Luis Barcala, que retire el proyecto de "ampliación" del estacionamiento regulado al considerar que el primer edil "pretende hacer caja e hipotecar a los vecinos y vecinas hasta el año 2045".

En ese sentido, ha advertido de que "los residentes en los barrios donde se establecerá la nueva zona naranja no tendrán garantizado el aparcamiento puesto que se permite estacionar a cualquier vehículo previo pago".

"Es un atraco fiscal a las familias alicantinas porque se pretende recaudar un 115 por ciento más por la zona azul, un 40% más en sanciones y un 15% más por arrastres de la grúa", ha afirmado la portavoz socialista, según ha detallado este grupo municipal en un comunicado.

Barceló ha señalado que "la pretensión de Barcala de instaurar 2.542 nuevas plazas en zona naranja en Oliveretes-San Francisco, Ensanche-Mercado, Ensanche-Diputación, Benalúa Este-Alipark, Benalúa-Juzgados, Benalúa Sur y Princesa Mercedes-Juzgados cuenta con el rechazo frontal de los residentes en estas zonas de Alicante". En ese sentido, el PSPV ha avanzado que mantendrá "una ronda de reuniones con las asociaciones vecinales para coordinar acciones conjuntas".

"Estadísticamente hay más residentes y más vehículos que plazas gratuitas en la zona naranja. Además, hay familias con más de un vehículo y numerosos alicantinos que se desplazan en moto y se desconoce si se van a habilitar plazas específicas", han resaltado desde el PSPV.

Según el grupo municipal socialista, "la ampliación del estacionamiento de pago no solo afecta a la zona naranja, sino también a la zona azul, que aumentará en 535 plazas y, además, eliminará la gratuidad" de la franja de 14.00 a 16.00 horas y "ampliará a los sábados por la tarde la ORA en algunas zonas comerciales". "Tampoco se sabe si se va a bonificar a los vehículos menos contaminantes ni a los vehículos de personas con movilidad reducida", han añadido.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento ha manifestado que "el proyecto que ha impulsado Barcala blindará la zona azul y la zona naranja hasta el año 2045, hipotecando a la administración durante las próximas cinco legislaturas".