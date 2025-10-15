El PSPV asegura que respetará "todo lo que decidan" los tribunales tras la apertura de juicio oral a Francis Puig

El PP reprocha a los socialistas que no asuman "ninguna responsabilidad" mientras Vox habla de "banda mafiosa y criminal"

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV asegura que respetará "todo lo que decidan" los tribunales conforme avance el proceso en el que está encausado Francis Puig --el hermano del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig-- tras la apertura de juicio oral contra él y su socio en el caso de las subvenciones para el fomento del valenciano, mientras que el PP ha acusado a los socialistas de "no asumir ninguna responsabilidad política" y querer "enterrar el tema".

De este modo lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en Les Corts, un día después de que el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia haya decretado la apertura de juicio oral contra Francis Puig y su socio Juan Enrique Adell Bover, los dos empresarios encausados por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre 2015 y 2018.

El magistrado considera que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. El instructor ha fijado para los dos acusados fianzas de 147.589,29 y 99.614,33 euros, respectivamente.

Por parte del PSPV, su síndic, José Muñoz, ha asegurado que los socialistas respetarán "todo lo que decidan" los tribunales conforme avance el proceso en el que está encausado Francis Puig. Dicho esto, ha querido "aclarar" que, por parte del anterior ejecutivo del Botànic, "no hay nadie sentado en el banquillo, a diferencia de los 20 años de gobierno del PP" en la Comunitat Valenciana.

Desde Compromís, Joan Baldoví ha mostrado "claridad absoluta" con este caso y ha confiado en que la justicia "siga su curso y que ese empresario --Francis Puig-- acredite qué es lo que hizo con esas ayudas". En cualquier caso, ha recalcado que se trata de un procedimiento ante las "irregularidades de un empresario" y que "no hay ninguna irregularidad administrativa por parte del gobierno del Botànic ni ningún encausado que estuviera en ese tiempo".

"ES COMO UN CASO NÓOS"

Mientras, desde el PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al PSPV de "no asumir ninguna responsabilidad política" y querer "enterrar el tema" de Francis Puig a pesar del "agravante" de que es el hermano del 'expresident' Ximo Puig. "Es como un caso Nóos, y mira cómo han acabado", ha comparado.

Además, ha sostenido que Ximo Puig "debería dimitir del cargo que ostenta ahora", como embajador de España en la OCDE, y ha relacionado este caso con el del exministro valenciano José Luis Ábalos, quien declara este miércoles en el Tribunal Supremo en una comparecencia en la que se arriesga a ser ingresado en prisión provisional por el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.

"Da la sensación de que había un ADN de corrupción en el Partido Socialista", ha denunciado el también 'número dos' del PPCV, quien ha exigido al PSPV que no "escurra el bulto porque eso ya lo hace Compromís".

Y José Mª Llanos (Vox) ha asegurado que la apertura de juicio oral no le produce "ninguna sorpresa" porque se trata de una "reconocida ya histórica banda mafiosa y criminal relacionada con el PSOE", empezando por "la mujer y el hermano del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, o el "número 2 por Valencia, José Luis Ábalos", toda una "trama de corrupción", ha sostenido.

"Se le abre el juicio oral, se le impone una fianza bastante elevada y eso, de alguna manera, sin entrar en lo que es la valoración que tiene que hacer un juez, a nosotros nos indica que seguimos en esa trama de corrupción del Partido Socialista y que puede haber indicios de criminalidad, siempre respetando por supuesto la presunción de inocencia", ha expuesto.

Precisamente, preguntado por si le sorprendería que el exministro José Luis Ábalos fuera a la cárcel tras su citación de este miércoles en el Tribunal Supremo, ha asegurado que no le sorprendería "nada" que acabara en prisión "si se dan los datos suficientes que acrediten la posibilidad de delitos continuados", aunque ha considerado que "lo que conocemos" hasta el momento "ya podría ser razón suficiente para que estuviera en prisión, ahora y por mucho tiempo".