PSPV de València celebra "la rectificación forzada" de Lozano con los fondos para las víctimas de violencia de género

Actualizado 24/04/2019 14:46:44 CET

Las asociaciones feministas mantienen la concentración de este jueves porque "no se fían" de que lo fondos sean para las víctimas

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha celebrado este miércoles "la rectificación forzada" de la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Isabel Lozano, del "error" que suponía destinar los primeros fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a programas para maltratadores y ha pedido a todos los partidos progresistas que "asuman las reivindicaciones de los movimientos feministas sin matices".

Gómez, junto a la número dos del PSPV-PSOE al Congreso y secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, se han reunido con el movimiento feminista de València para analizar el destino de los primeros fondos que se traspasan a los Ayuntamientos del Pacto y que finalmente el 'cap i casal' dedicará a la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia.

Al respecto, ha aplaudido "la rectificación" del Ayuntamiento "forzada" por el Gobierno de España y ha hecho un llamamiento para no volver a "cometer este tipo de errores" que "son difícilmente explicables" y que "no son nuevos porque venimos de un histórico en el que determinados partidos progresistas han cometido errores que suponen pasos hacia atrás para las mujeres".

"Nosotros sí que tenemos bien claro que tenemos que asumir las reivindicaciones del movimiento feminista sin matices y más en un momento en el que vemos cómo las derechas están combatiendo todos los pasos hacia delante que estamos dando las mujeres en pro de nuestra igualdad", ha recalcado.

Por ello, ha lamentado que "la buena noticia" recibida en diciembre de que por primera vez los Ayuntamientos podrían gestionar recursos de ese Pacto a la protección de las víctimas del terrorismo machista se tornó en "una decepción muy profunda" al enterarse de que el Ayuntamiento iba a destinar ese dinero a programas para los maltratadores con la consiguiente "frustración y decepción de las mujeres más vulnerables, como son las víctimas".

Sandra Gómez ha recalcado que estos fondos deben servir para "atender el problema que viven día a día las 1.200 mujeres maltratadas de València". En ese sentido, ha recordado que el partido socialista propuso que este primer traspaso de fondos se destinara a la formación y a los recursos del grupo Gama, el grupo de la Policía Local que protege a las mujeres maltratadas.

Por su parte, Ana Botella ha subrayado que el Gobierno de España "entiende perfectamente" la "decepción" que le puede haber supuesto al movimiento feminista destinar los fondos a maltratadores cuando los programas de su prevención y reinserción son "asumibles" por Instituciones Penitenciarias y la Secretaría de Estado de Seguridad.

De hecho, ha explicado que no firmarán ese convenio con el Ayuntamiento porque el Ministerio de Interior dispone de partidas específicas para estos programas de reinserción propios que "ya imparten" y que "seguirán trabajando" en su desarrollo.

"Hay muchas prioridades en el ámbito local a las que los Ayuntamientos sensibles pueden dar respuesta de una forma más próxima mientras que los programas de reinserción son programas estructurales que ya forman parte de nuestras pautas de trabajo en el ámbito de seguridad que asumimos plenamente", ha sintetizado.

"SIN TOMADURAS DE PELO"

Al respecto, la portavoz de la Asociación mujeres separadas y divorciadas de la Comunitat, Hermina Royo, ha confirmado que mantienen la concentración de este jueves frente al Ayuntamiento de València, que secundan unas 80 asociaciones, hasta que vean el cambio del destino de los fondos en "papel oficial y publicado" porque no se "fían".

No obstante, ha señalado que se plantearían cancelar la movilización si ven publicado que los fondos van para las víctimas pero ha advertido de que no consentirán que "les tomen el pelo". Al respecto, ha recordado que mantuvieron una reunión con la concejala Isabel Lozano y "no se bajó de su postura de que era muy importante la reinserción para los maltratadores".

Asimismo, han solicitado una entrevista con el alcalde, Joan Ribó, para trasladarle esta reivindicación "legítima y justa" para "cubrir las necesidades de las más débiles, que son las víctimas y no los victimarios".

Royo ha apuntado que el destino de los fondos debió tratarse en la reunión del último Consell de la Dona y "sin embargo se ha aprobado unos días antes de las vacaciones en periodo electoral porque pensaban que nosotros no nos íbamos a posicionar" pero esto, ha recalcado, "no va de partidos sino de decencia y respeto a las víctimas".

Al respecto, ha aclarado que "por supuesto" están de acuerdo con la reinserción de los maltratadores pero "no con que los más de 350.000 euros del primer traspaso del Pacto no vaya directamente a las víctimas" cuando estas mujeres "no tienen absolutamente nada" y cobran solo la "renta activa de inserción" (RAI) que están en poco más de 500 euros".

Royo, que ha aclarado que el movimiento feminista no es de ningún partido concreto, ha criticado que la Concejalía de Igualdad haya intentado "contraprogramar" la reunión con el partido socialista citándoles para un encuentro antes. No obstante, han señalado que ellas "cumplen su palabra" y la reunión con la concejalía de Igualdad debía ser después de la del PSPV. Finalmente no han acordado ninguna.