PSPV y Compromís acusan a Catalá (PP) de "boicotear" el proceso de regularización de migrantes y la instan a "colaborar"

Varias personas hacen cola en las oficinas del padrón del Ayuntamiento de Valencia, a 20 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han acusado a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), de "boicotear institucionalmente" el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes y la han instado a "colaborar" en el mismo reforzando la atención en las sedes del Ayuntamiento porque, según han recalcado, se trata de que estas puedan ejercer "un derecho reconocido y justo".

Sin embargo, Vox ha calificado de "escandaloso" este proceso basado en "falsas promesas y mucho humo" que ha provocado "colas interminables" en varias ciudades de la Comunitat Valenciana, mientras que el PP ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que han acusado de "mercadear" con las personas migrantes "por un puñado de votos".

Así lo han expresado desde los distintos grupos, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, un día después de iniciarse la atención presencial para el proceso de regularización extraordinaria. En València, cientos de migrantes volvieron a hacer cola el lunes desde la madrugada en dependencias del Ayuntamiento de València, especialmente en la plaza del Ayuntamiento y en Amadeo de Saboya, para reunir la documentación necesaria.

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha acusado a Catalá y al PP de "boicotear" este proceso al "eliminar servicios públicos y no dimensionar" la situación con el fin de "evitar que estas personas puedan tener sus derechos". Además, ha advertido de que esta "falta de humanidad" no se produce solo en València, ya que se "repite" también en Alicante, donde gobierna el 'popular' Luis Barcala. "En lugar de establecer planes de choque lo que hacen es boicotear", ha censurado.

Preguntado por la afirmación de la alcaldesa María José Catalá de que hay "ayuntamientos socialistas" del área metropolitana que están derivando a personas a València "porque dicen que allí no hacen empadronamientos especiales", Muñoz ha acusado a la responsable municipal de "recurrir a la mentira, que es una de sus máximas", de estar "desinformada para que lo quiere" y de tratar de "boicotear" este proceso. "Por mucho que sea devota se le olvida amar al prójimo como a uno mismo", le ha afeado.

Mientras, Isaura Navarro (Compromís) ha exigido al Ayuntamiento de València que "cumpla la legalidad" y proporcione los certificados necesarios a las personas migrantes, con el propósito de que estas "tengan papeles para poder trabajar dentro de la legalidad y tener una vida digna". Ha avisado de que hay "gente desesperada a las puertas" del consistorio, "durmiendo en la calle", y de que los servicios municipales "no dan abasto" por la "falta de colaboración" del gobierno local, una situación "lamentable".

EL PP APUESTA POR REGULARIZACIONES "ORDENADAS" Y "CON GARANTÍAS"

Por el contrario, el 'popular' Nando Pastor ha acusado a su vez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplicar "políticas racista" al "mercadear" con las personas migrantes y con el reparto de menores no acompañados "por un puñado de votos". "Que le pregunten a Junts y el PNV cuál ha sido el precio y el coste de no tener que acoger en sus territorios", ha apelado. Todo ello, ha denunciado, con el fin de que Sánchez continúe en el Palacio de la Moncloa.

En cualquier caso, ha señalado que las regularizaciones "sin orden ni garantías" pueden ser "tan injustas como no hacerlas" y ha argumentado que no deben ser "masivas" sino "ordenadas". Además, ha retado al PSPV y Compromís a garantizar si los migrantes regularizados van a tener "condiciones de trabajo justas como cualquier valenciano". "Funcionan a base de eslogan. Nosotros no, intentamos ser serios", ha diferenciado.

Y desde Vox, José Mª Llanos ha calificado de "escandaloso" el proceso de regularización de migrantes, que ha dejado imágenes de "colas interminables" en base a "promesas falsas, mucho humo y problemas en las calles", al tiempo que ha reprochado al líder del Ejecutivo central su intención de "sustituir a los españoles que ya no le quieren por los de fuera, a ver si le quieren".