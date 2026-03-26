PSPV y Compromís cargan contra una "pseudojornada" de Vox y Denaes en Corts que "ataca" a autores como Estellés y Fuster

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 26 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han criticado este jueves la organización de una "pseudojornada" en Les Corts Valencianes, de la mano de Vox y la Fundación Denaes, que "ataca" a autores como Vicent Andrés Estellés o Joan Fuster y que ha llevado a los socialistas a registrar un escrito en el que solicita a la Presidencia del parlamento que no autorice o, si procede, suspenda el acto 'Literatura valenciana y tradición española: del catalanismo oficial a la memoria silenciada'.

A juicio del PSPV, resulta "incompatible con los principios de neutralidad institucional, respeto al pluralismo y dignidad" de la cámara, mientras que Compromís califica el acto como "pseudojornada de ataque y polarización".

De un lado, los socialistas han instado a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), a dictar "las instrucciones oportunas para garantizar que el uso de las dependencias se ajuste estrictamente a los principios institucionales y no sean objeto de utilización partidista en términos contrarios a la convivencia democrática".

Al respecto, el portavoz adjunto del PSPV José Chulvi, en un comunicado, ha anunciado la presentación de este escrito al considerar "absolutamente impropio que el parlamento valenciano se utilice para organizar un acto que ataca referentes fundamentales de nuestra cultura como Vicent Andrés Estellés y Joan Fuster".

En ese sentido, ha denunciado que Vox "quiere celebrar en el parlamento autonómico un foro cuyo contenido tiene como finalidad la descalificación de referentes esenciales de la cultura valenciana". "No estamos hablando de un debate cultural, estamos hablando de una operación ideológica para generar división, y eso es incompatible con el papel que deben tener les Corts Valencianes", ha remarcado.

Asimismo, el diputado socialista ha considerado que "lo más grave es que lo está permitiendo el PP" y ha exigido al 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, "que actúe" porque a su juicio "no puede desentenderse" de esta cuestión: "O se defiende la dignidad de nuestras instituciones o se está cediendo ante quien la quiere utilizar como instrumento de confrontación".

Para el PSPV, "lo que estamos viendo es que Vox marca la agenda y el PP guarda silencio". Además, los socialistas han censurado el "silencio cómplice" de los 'populares', a los que ha afeado que, "por mucho que intenten disimularlo, también es una forma de decidir".

"Lo tenemos claro: la cultura valenciana no se toca, no se manipula y no se convierte en arma política. Nosotros estaremos donde toca: defendiendo el respeto, la pluralidad y el papel institucional de Les Corts Valencianes", ha concluido Chulvi.

"DESCALIFICACIÓN DE REFERENTES" COMO ESTELLÉS Y FUSTER

En el escrito, consultado por Europa Press, los socialistas censuran que el contenido de la jornada tiene como finalidad "la descalificación de referentes esenciales de la cultura valenciana" como Estellés y Fuster y advierten de que la cesión de un espacio público como las dependencias de Les Corts supondría "una infracción de la normativa legal vigente".

Además, argumentan que el "uso de espacios institucionales para la realización de actos que promuevan la descalificación de figuras capitales del patrimonio cultural valenciano puede resultar contrario a los principios de neutralidad institucional, respeto al pluralismo y protección del patrimonio cultural, reconocidos tanto en el ordenamiento jurídico como en la práctica parlamentaria".

En este contexto, remarcan que el Estatut d'Autonomia recoge que Les Corts representan el pueblo valenciano y ejercen la potestad legislativa "en un marco de respeto a los valores democráticos, la convivencia y el pluralismo" y consideran que en el caso de la jornada de Vox "concurren elementos suficientes para considerar que excede el ámbito del legítimo debate político y puede constituir una utilización inadecuada de la sede parlamentaria".

"CORTIJO" DE VOX EN LA PRESIDENCIA DE LES CORTS

De otro lado, Compromís ha acusado a Vox de haberse montado "un cortijo" en la Presidencia de Les Corts Valencianes, "con asesores que no vienen a trabajar y que cobran sueldos de 63.000 euros u otros que se dedican a alimentar la fundación que organiza esta pseudojornada de ataque y polarización".

Fuentes de la coalición han transmitido a Europa Press que, para la formación valencianista, esta iniciativa es "una demostración más de que Vox utiliza las instituciones para apoltronar a gente y alimentar chiringuitos de extrema derecha".

Además, han apuntado que desde que Vox preside el parlamento valenciano "gracias al PP", ha convertido la cámara "en un búnker reaccionario que da la espalda a actividades vinculadas a valores democráticos y celebraciones como la igualdad de las mujeres, la diversidad y los derechos LGTBI o la conmemoración del 25 d'Abril".

"Vox y PP han eliminado también reconocimientos para potenciar la convivencia como los Premios Guillem Agulló. Sin dejar de recordar que ambos partidos se negaron a declarar el 2024 como Año Vicent Andrés Estellés, poeta universal de nuestra literatura de reconocimiento internacional", han añadido.

"DISPUTAS IDEOLÓGICAS, IDENTITARIAS E INSTITUCIONALES"

La Fundación DENAES ha anunciado este jueves en un comunicado que la organización desembarca el viernes a València con un Observatorio de la Nación en el que abordará "el papel de la literatura en la construcción de la identidad valenciana".

Con esta actividad, organizada en colaboración con el grupo parlamentario Vox en Les Corts, la organización señala que se busca "poner el foco en cómo las disputas ideológicas, identitarias e institucionales han legitimado una parte de la literatura valenciana y denostado la que no cumplía sus cánones".

Mediante dos mesas de debate, la jornada profundizará en cómo "determinadas corrientes y autores han sido legitimados como centrales mediante redes de prescripción y cómo, en paralelo, otros han quedado relegados, silenciados o escasamente estudiados".

Con ello, Denaes persigue "recuperar, contextualizar y reforzar tradiciones y autores valencianos no canónicos, vinculados al regionalismo cultural, al conservadurismo intelectual y a una identidad valenciana integrada en la historia cultural española".

El Observatorio pretende servir, además, para analizar "el impacto del nacionalismo catalán en la configuración del canon literario valenciano" y para estudiar "el papel del bipartidismo y el nacionalismo en la promoción, consolidación o normalización de estas orientaciones culturales durante las últimas cuatro décadas".

La jornada, de entrada libre, arrancará a las 16.45 horas con una mesa bajo el título de 'Hegemonía cultural, izquierda y catalanismo: políticas de identidad y literatura valenciana desde la tradición'. En ella, según recoge el programa, "se analizará el papel de figuras como Vicent Andrés Estellés y Joan Fuster como ejes centrales de un modelo literario e identitario promovido desde la izquierda cultural y el nacionalismo catalán".

Por su parte, 'Tradición literaria valenciana no canónica y blaverismo: de Vicente Blasco Ibáñez a Fernando Vizcaíno Casas' será el título de la segunda mesa que estará dedicada al análisis y revisión de la genealogía valenciana no hegemónica.