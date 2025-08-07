PSPV y Compromís critican el nuevo Plan ante catástrofes: "En la dana no fallaron los protocolos, falló Mazón"

Archivo - Barcas en la playa de El Saler tras el paso de la DANA. ARCHIVO. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Los grupos de la oposición --PSPV y Compromís-- han coincidido, ante las novedades que propone el borrador del Plan director de análisis, anticipación y reacción ante catástrofes de la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación tras la dana, en que lo que falló el 29 de octubre no fueron los protocolos, sino su ejecución por parte de la Generalitat. "No fallaron los protocolos ni los canales de coordinación; quien falló fue Carlos Mazón".

Así lo han manifestado ambas formaciones a raíz del trámite de audiencia pública del plan director que ha elaborado el departamento que lidera el vicepresidente segundo Francisco José Gan Pampols y que, entre otras novedades, contempla la creación de una comisión delegada como órgano de "dirección política" a través del cual el Consell podrá seguir la gestión de las emergencias, dirigido por la persona que ocupe la Presidencia de la Generalitat, y el establecimiento de un nuevo nivel de alarma.

Al respecto, desde el PSPV-PSOE se insta a Gan Pampols a "exigir la dimisión" del 'president', Carlos Mazón, porque "reconoce que las emergencias corresponden a la Generalitat y que quien falló fue un president que estaba escondido en El Ventorro".

El síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, señala que "lo que tiene que hacer el Consell no es inventar nuevos planes, sino aprender y ejecutar los protocolos que ya existen". Y remarca que, "si se hubieran ejecutado y Mazón hubiera estado donde tocaba, no tendríamos que lamentar 228 víctimas mortales".

Los socialistas valencianos recuerdan que "todos los protocolos de actuación dicen que es el 'president' de la Generalitat quien debe ponerse al frente de la emergencia porque si él no está todo los demás falla".

Para Muñoz, "no fallaron los protocolos ni los canales de coordinación, quien falló fue Carlos Mazón". Y ha enfatizado: "El problema no fueron los protocolos ni las medidas de prevención y de seguridad, fueron los gobernantes del Partido Popular, con Carlos Mazón al frente, que no estaban en su lugar de trabajo para ejecutarlos".

También desde Compromís, la portavoz adjunta y miembro de la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Isaura Navarro, se mostrado muy crítica con este borrador y ha asegurado que el documento "lo único que se pretende es tapar las vergüenzas del gobierno de Mazón, del gobierno que no supo reaccionar ante una alerta roja".

Para la coalición, "lo que se pone encima de la mesa con este plan es la evidencia que estamos ante el gobierno más negligente de la historia, que tiene a sus espaldas 228 muertos, puesto que ante una alerta máxima, la única del año 2024, ante una situación en que se sabía que venía una dana, miraron hacia otro lado, con un president de la Generalitat que incluso se burló de la alerta roja y se fue de comida en lugar de tomar las medidas de prevención necesarias".

"No hace falta un plan de catástrofes cuando ya hay un plan de reacción a situaciones de emergencia, el problema del gobierno de Mazón es que el 29 de octubre lo obviaron y no lo pusieron en marcha", ha reprochado la parlamentaria.

"NO HAY QUE INVENTARSE UNA ALERTA NEGRA"

Según Navarro, "ahora no hay que inventarse una alerta negra, no hay que huir de la normativa europea, lo que hace falta es reaccionar y estar sensibilizado ante las alertas científicas que nos avisan que hay una situación de peligro y convocar el Cecopi a tiempo y alertar a la ciudadanía". "Las medidas de prevención existen, lo que tienen que hacer es gastarlas", ha señalado.

"Aquel fatídico día ni convocaron el CECOPI a tiempo, ni alertaron a la ciudadanía a tiempo y todos los mecanismos que estaban a su alcance no fueron utilizados. Ahora, ¿que quieren?, ¿tratar de tapar sus vergüenzas diciéndole a la alerta roja, alerta negra?", ha concluido Navarro.