PSPV y Compromís reprueban que Camarero dejara la conexión con el Cecopi el 29O y piden la dimisión de todo el Consell

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la responsable de Políticas Sociales de Compromís, Nathalie Torres, han reprochado este viernes a la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, que el día de la dana dejara el Cecopi, en el que estuvo conectada por primera vez entre las 17.02 y las 17.40 horas, para asistir a un acto de entrega de premios, han expresado su "indignación" y han reclamado la dimisión de todo el Consell.

Camarero ha señalado este viernes que ella no forma parte del Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y ha defendido que el 29 de octubre cumplió con sus obligaciones de estar pendiente de los centros de menores y residencias que están bajo su responsabilidad. "Yo no abandono un órgano del que no soy miembro", ha mantenido.

Sin embargo, Morant ha afeado, en declaraciones a los medios, que Camarero dejara el Cecopi para ir a ese acto. "Hasta ahora nos habían dicho directamente que no había estado en ese Cecopi y yo no puedo más que transmitir indignación", ha dicho, y ha añadido que los valencianos "ya no podemos más con esta tomadura de pelo que continúa haciendo el Partido Popular en su conjunto".

En esta línea, ha asegurado que no puede ponerse "en la piel de las víctimas que seguramente estarán de nuevo desoladas". "No podemos con más mentiras, no podemos con más negligencia y, por lo tanto, volvemos a exigir la asunción de responsabilidades porque el Consell, en su conjunto, sabiendo lo que estaba pasando, dejó a los valencianos y a las valencianas abandonadas", ha reclamado.

Según ha lamentado la líder del PSPV, "la vicepresidenta, que se fue a una gala; el presidente de la Generalitat, que estaba en el bar... es inasumible. Son unos sinvergüenzas y ya es suficiente". Morant ha vuelto a reclamar la disolución del gobierno valenciano y una convocatoria electoral porque no se puede "seguir causando tanto dolor" ni "tanta indignación".

Desde Compromís, Torres ha criticado que mientras Camarero "estaba luciendo palmito en una entrega de premios, las personas mayores estaban ahogándose en las residencias". "Mazón, Camarero y todo el Consell deberían irse a casa por negligentes, irresponsables y mentirosos. El pueblo valenciano no se merece tanta indignidad", ha exigido.

Para la diputada, la consellera debería "dimitir inmediatamente" y se ha preguntado "cómo todavía tiene la poca vergüenza de seguir en su cargo, como su jefe Mazón, que un año después, todavía no sabemos dónde estaba durante esas horas fatídicas".