PSPV y Compromís ven a Mazón rendido a Vox con unos presupuestos "racistas, negacionistas y antidemocráticos"

Los socialistas insisten en ir a elecciones y los valencianistas prometen usar "cada gota de sudor y sangre para echar a Mazón"

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís creen que el proyecto de presupuestos para 2025 aprobado este jueves por el Consell demuestra que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, cede ante las tesis de Vox con unas cuentas "racistas, negacionistas y antidemocráticas". Además, auguran que Vox quiere "sacar caja" con las partidas destinadas a la reconstrucción tras la dana que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre.

Así han valorado este proyecto los principales grupos de la oposición en Les Corts, en declaraciones a los medios, después de entregarlo la consellera de Hacienda, Ruth Merino, a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó. Los presupuestos ascienden a 32.291 millones de euros, un 8,6% más que los de 2024, e incluyen una parte específica para la dana de 2.364 millones.

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha denunciado que "hemos pasado del pacto de la servilleta" --en alusión al acuerdo de gobierno PP-Vox tras las elecciones de 2023 que acabó un año después cuando los de Abascal decidieron salir de todos los ejecutivos autonómicos-- "al pacto del Ventorro", el restaurante donde comió Mazón el día de la dana.

Muñoz ha sostenido que Vox es "el gran triunfador" de estos presupuestos, al ver a este partido "eufórico y cómodo explicando prácticamente el programa de gobierno que harían ellos si gobernaran", mientras Mazón está "acorralado" y recibe con estas cuentas "una respiración asistida de la extrema derecha".

"No sabemos hasta cuándo. Pero a cambio de esa respiración asistida, Mazón está vendiendo a todos y cada uno de los valencianos", ha aseverado, al considerar que estos presupuestos suponen "el mayor retroceso en la historia de la democracia valenciana".

Según ha denunciado, se trata de "un presupuesto profundamente racista con los niños que más necesitan de las políticas públicas para tener un futuro", así como de "un presupuesto negacionista" porque "parece que ni Mazón ni la extrema derecha de Vox han aprendido nada de la tragedia sucedida el 29 de octubre, que necesitaría de políticas públicas de anticipación".

LAS "FOBIAS" DE VOX: DE PAMPOLS A LA AVL

También cree que "son unos presupuestos que atacan directamente a personas e instituciones" porque "se ven las fobias de Vox", entre ellas "el vicepresidente Francisco José Gan Pampols". "Vox quiere participar en la reconstrucción probablemente para beneficiarse de todo el dinero que hay en la reconstrucción", ha augurado.

Otra de las "fobias" de Vox son, según Muñoz, el Consell Valencià de Cultura (CVC), la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y "todos los órganos estatutarios", al percibir un "ataque antiautonomista" por parte de este partido. "¿Cómo vamos a renovar los órganos estatutarios con aquellos que quieren acabar con ellos? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo con el PP si está aceptando que la AVL es un órgano catalanista peligroso que quiere acabar con nuestra lengua? ¿Cómo vamos a aceptar esto?", se ha preguntado.

Ante esta situación, ha vuelto a reclamar elecciones anticipadas: "La única manera de que la sociedad renazca de sus cenizas y pueda defender la dignidad y el honor que tiene es volviendo a votar. Exigimos la dimisión inmediata de Carlos Mazón y concurrir a unas elecciones para que la ciudadanía valenciana pueda expresar su opinión". Para ello ha reiterado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "debe reaccionar" y también los diputados 'populares' en Les Corts, ya que no entiende que "no haya ni una voz en todo el Partido Popular que no esté dispuesta a decirle que no a Mazón".

"A pesar de que Mazón se aferre al cargo, ayer veíamos ese simbolismo de la falla del Pilar quemándose, ese bombero que intentaba arrancar a Mazón de esa silla a la que se aferraba y como al final le arrancaba la cabeza y, como una suerte de trofeo, lo enseñaba y lo acababa echando a las llamas. ¿Cuánto simbolismo tiene esta imagen? Es necesario un cambio", ha reclamado, y ha llamado al "renacer" de la Comunitat como se 'renace' después del fuego que consume las fallas.

"LOS PRESUPUESTOS DE ABASCAL Y MAZÓN"

Desde Compromís, su portavoz de Hacienda, Carles Esteve, ha tachado estas cuentas de "los presupuestos de Abascal y Mazón", al considerar que Vox ha les "dado el 'ok'" cuatro meses después de la dana, y ha criticado que Merino "vuelva a hablar de aquel cambio de 2023" que supuso "eliminar la unidad valenciana de emergencias". "Parece que plantea que ese es el camino, que han de continuar en ese mismo camino", ha lamentado.

A su juicio, la consellera ha dicho "muy claramente que van a continuar estos recortes". "Cuando recortaba el PP, nos tirábamos la mano al bolsillo. Cuando recortan PP y Vox, pasan cosas, y hemos visto qué cosas pasan. Hemos visto la poca capacidad que te queda después, la poca capacidad que tiene una autonomía de dar respuesta a una catástrofe como la del 29 de octubre", ha advertido.

Aunque "dicen que serán los presupuestos de la recuperación y de la reconstrucción", el diputado de Compromís ha defendido que, para eso, en el Consell deberían "como mínimo, entender que la dana no ha sido un efecto y un episodio", sino que "como continúan diciendo los expertos y la ciencia, cada día vamos a ver más efectos del cambio climático desbordados como estos".

Por contra, ha afirmado que "los presupuestos que necesitamos son los de la protección, que tienen que ver con proteger a la gente, fortalecer los servicios públicos y prepararnos para un futuro en el que aumentarán este tipo de emergencias".

En paralelo, Esteve ha cargado contra el "discurso xenófobo, racista y de atacar a la lengua" para sacar adelante estos presupuestos, al tiempo que ha augurado que Vox "quiere su parte del pastel" de los 2.364 millones de las partidas para la reconstrucción tras "ver muy claramente cómo el PP de Mazón ha hecho caja con esto".

Por todo ello, ha asegurado que Compromís no ha participado en la negociación de "esta infamia" y que son "la mejor alternativa" al Consell de "un Mazón indigno que todavía es presidente". "Sabemos de primera mano cómo tirar a los corruptos de la Generalitat. Lo hemos hecho una vez y lo vamos a volver a hacer. Vamos a usar cada gota de sudor, cada gota de sangre y cada gota de capacidad de hacer política para que Mazón no continúe siendo presidente y para hacer que Vox deje de darles apoyo", ha enfatizado.

Los representantes de PSPV y Compromís también han reprochado al síndic de Vox, José Mª Llanos, y a la presidenta de la cámara, Llanos Massó (Vox), que hayan comparecido posteriormente juntos para valorar los presupuestos, algo que en su opinión demuestra que no tienen "muy claro dónde está la institución y dónde está el partido".