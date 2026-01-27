El PSPV, decepcionado tras reunirse con Llorca por no cerrar ningún acuerdo salvo citar a víctimas de la dana en Corts

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantiene su primera reunión con el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz - ROBER SOLSONA

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha salido este martes "decepcionado" de su primera reunión con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por no haber alcanzado ningún acuerdo salvo el compromiso reiterado del jefe del Consell de citar a las víctimas de la dana "a la mayor brevedad" en la comisión de investigación en el parlamento valenciano.

Una falta de acuerdo que, para el portavoz socialista, se debe a que Llorca está "maniatado" por el líder de Vox, Santiago Abascal, en todas las políticas que afectan a los valencianos y "condicionado" por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la negativa a aceptar la reforma de la financiación autonómica propuesta por el Gobierno.

Así lo ha expuesto tras reunirse durante más de una hora con el 'president' en el Palau de la Generalitat, dentro de la ronda con los síndics de Les Corts en la que no participa Compromís al haber puesto como condición previa exigir el acta de diputado autonómico al 'expresident' Carlos Mazón.

Muñoz ha vuelto a criticar que Llorca no haya convocado a la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, a una reunión como jefa de la oposición, algo que ha definido como "la primera anomalía institucional".

Además, ha asegurado que el jefe del Consell no está dispuesto a exigir el acta de diputado del PP a Mazón ni a hacer un "cordón sanitario" a Vox porque los de Abascal apoyaron su investidura.

Estas son las dos principales reivindicaciones que ha trasladado el síndic socialista a Llorca, dentro de las 26 medidas planteadas por el PSPV para este año, junto a la necesidad de citar a las víctimas de la dana en la comisión de investigación en Les Corts. A esta última petición, según Muñoz, sí ha accedido Llorca, aunque ha recordado que ya se comprometió a hacerlo en su debate de investidura de hace dos meses y todavía no ha sucedido.

