PSPV denuncia que 90.000 mujeres “no son llamadas a mamografías” y PP alude a la "falta de mantenimiento" con el Botànic

El PSPV ha denunciado este miércoles que un total de “90.217 mujeres valencianas han sido abandonadas por el Consell de Carlos Mazón tras no ser llamadas para las pruebas de cribado de cáncer de mama”, mientras el PP ha replicado que “apenas hubo mantenimiento de las mamografías” en la pasada legislatura presidida por Ximo Puig.

En declaraciones a los medios antes del pleno de Les Corts, el síndic socialista, José Muñoz, y el diputado Rafa Simó han sostenido que “la situación de Andalucía no es un caso aislado” –en alusión a los problemas en los protocolos de los cribados en esta comunidad–, sino que “es una política del PP que ha privatizado la sanidad pública”.

Los socialistas han asegurado haber tenido acceso a datos de la Conselleria de Sanidad que recogen que 90.217 mujeres valencianas no han sido llamadas para estas pruebas. Además, han indicado que un informe del Comité Econòmic i Social (CES) indica que “desde la entrada de Mazón a la Generalitat se han realizado 12.000 mamografías menos”.

En concreto, este informe señala que en 2022, último año completo del gobierno del Botànic, se realizaron un total de 228.492 mamografías, mientras en 2023 fueron 235.706 y en 2024 223.414.

“Todos los casos que nos están llegando que nos hacen sospechar que en la Comunitat Valenciana, en lo que respecta a la lucha contra el cáncer de mama, se está aplicando el modelo Moreno Bonilla”, ha denunciado el síndic del PSPV, además de lamentar que “hay mujeres que están viviendo en la incertidumbre porque nadie les llama para ratificar resultados después de realizarse una prueba no determinante”.

Muñoz ha defendido que “no se puede mercantilizar la sanidad pública” y que “la lucha contra el cáncer de mama es sagrada y su detección tiene que hacer con la mayor atención, la mayor diligencia y rapidez para evitar casos como los que estamos conociendo”.

Los socialistas interpelarán esta tarde en el pleno de Les Corts al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para que aclare “cuántas lecturas de mamografías se han externalizado y si se están cumpliendo con los estándares de la Unión Europea”.

Preguntado por estas críticas, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado que “hay que tener jeta y nada de vergüenza para que un socialista que ha formado parte del Botànic hable de las mamografías en la Comunitat Valenciana”, ya que ha asegurado que “las mujeres valencianas no tuvieron acceso en la pasada legislatura al segundo cribado porque el Botànic decidió no hacerlo”.

"11 MAMÓGRAFOS MÁS"

Además, ha sostenido que “apenas hubo mantenimiento de las mamografías en la legislatura pasada”, sumado a “la falta de personal”. “Eso ha cambiado esta legislatura, con 11 mamógrafos más trabajando”, ha recalcado.

“Si tuvieran un poco de decoro y de dignidad política y dejasen a un lado buscar desviar la atención de los casos de corrupción, los socialistas valencianos tendrían que ponerse delante de las cámaras y pedir perdón”, ha dicho el síndic ‘popular’.

Y ha criticado que “si existe una ramificación en la Comunitat Valenciana es la corrupción socialista en España, que está aquí ramificada con el hermano del ‘president’ Ximo Puig”, en alusión a Francis Puig y a su próximo juicio oral por el caso de presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones para el fomento del valenciano. “Eso seguro, lo demás son especulaciones”, ha zanjado.