El PSPV denuncia que Catalá y Vox convierten las instalaciones deportivas en espacios para promover violencia

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València Borja Santamaría ha denunciado la "absoluta irresponsabilidad" del gobierno de María José Catalá y Vox "al permitir el uso de instalaciones deportivas municipales para impartir clases de krav magá dirigidas a menores, una actividad que no tiene ninguna finalidad deportiva, educativa ni social".

En concreto, la actividad está programada para el próximo 21 de noviembre, en el Polideportivo de Nazaret, y cuesta 10 euros. Según ha informado la formación política en un comunicado, "el krav magá es el sistema oficial de lucha y defensa personal creado por las Fuerzas de Defensa y Seguridad israelíes que no busca competir ni formar en valores, sino neutralizar a un oponente causando daño mediante cualquier recurso".

Por tanto, el edil considera "inaceptable" que unos espacios públicos pensados para el deporte, la convivencia y la educación en valores "se destinen a actividades de este tipo, y además con ánimo de lucro". Así, ha acusado al gobierno de Catalá y Vox de "cruzar una línea muy peligrosa" al permitir que "menores practiquen técnicas de combate en instalaciones públicas".

"Están normalizando actividades y discursos que nada tienen que ver con la promoción de hábitos saludables o la educación en igualdad", ha denunciado, y ha afirmado que el modelo de las derechas es "incompatible con una ciudad que quiere convivir en paz y construir comunidad".

Para Santamaría, "este es un gobierno que, en lugar de fomentar valores de respeto, termina abriendo la puerta a dinámicas y mensajes que alimentan el odio y la confrontación".

Ante esta situación, ha exigido al Ayuntamiento que dé "explicaciones inmediatas sobre la autorización de esta actividad y sobre los criterios utilizados para ceder espacios municipales a iniciativas que no solo no educan, sino que contradicen la razón de ser de nuestras instalaciones deportivas".

El grupo socialista estudiará, además, si esta decisión "vulnera los principios básicos de promoción del deporte y la infancia recogidos en la normativa municipal" y solicitará "información detallada del procedimiento seguido para permitir la actividad.

"València necesita políticas públicas que cuiden, protejan y eduquen, no que promuevan prácticas violentas ni discursos que dividen por lo que exigimos al gobierno municipal responsabilidad, transparencia y una rectificación inmediata", ha apostillado.