El PSPV denuncia el "colapso" de la sanidad en la Comunitat Valenciana con cerca de 486.000 personas en lista de espera

Archivo - El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell - PSPV - Archivo

VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado el "grave deterioro" de la sanidad pública valenciana a raíz del hecho de que cerca de 486.000 valencianos y valencianas se encuentren en lista de espera para ser atendidos por un especialista o someterse a una intervención quirúrgica, una cifra que evidencia, según los socialistas, el "colapso" del sistema sanitario y la "falta de gestión" del Consell.

Así se ha manifestado el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, este domingo durante la celebración del Día de la Rosa en Benaguasil (Valencia), organizado por los socialistas del Camp de Túria, en el que ha participado junto a la secretaria general comarcal, Amparo Navarro.

"Los datos son demoledores y confirman que la sanidad valenciana está hoy peor que hace un año, con más pacientes esperando y con demoras que se cronifican sin que el Consell dé soluciones reales", ha sostenido Mascarell, que ha lamentado que la sanidad pública valenciana "esté hoy peor que hace un año", razón por la cual ha exigido la dimisión del conseller del ramo, Marciano Gómez.

El dirigente socialista ha alertado especialmente del incremento de las listas de espera para consultas con especialistas, "que superan ya las 434.000 personas", y ha subrayado que este es "el verdadero cuello de botella del sistema, porque sin diagnóstico no hay tratamiento y se pone en riesgo la detección precoz de enfermedades".

En este sentido, ha criticado que, pese a la "ligera reducción" de la lista quirúrgica, "casi un 32 por ciento de los pacientes tenga que esperar más de seis meses para ser operado", una cifra "inasumible que sitúa a la Comunitat Valenciana entre las peores de España y demuestra que el Consell ha renunciado a garantizar tiempos dignos en la sanidad pública", según Mascarell.

Además, desde el PSPV-PSOE han denunciado el aumento de las derivaciones a la sanidad privada, "que se han incrementado un 49% en el último año", así como el "fuerte aumento" del presupuesto destinado a este fin. "Marciano Gómez está utilizando el dinero de todos los valencianos para engordar el negocio de la sanidad privada en lugar de reforzar el sistema público", ha denunciado Vicent Mascarell.

"El problema no es solo de gestión, es de modelo", ha sostenido el secretario de Organización del PSPV, que ha acusado al Consell de "dejar caer la sanidad pública para justificar su privatización progresiva". Así, ha apuntado a la falta de profesionales, "con un déficit de al menos 720 especialistas", y a la reducción de la actividad extraordinaria en los hospitales como factores que "agravan la situación".

"Lejos de ofrecer soluciones, el Consell está generando más incertidumbre y más retrasos", ha lamentado Mascarell, que ha reivindicado que la sanidad pública "no puede seguir siendo la gran perjudicada de las decisiones ideológicas del PP".