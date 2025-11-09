El PSPV denuncia que el Consell tiene pendientes de ejecutar 1.370 millones del presupuesto dana del Gobierno

Archivo - Una máquina trabaja en las labores de limpieza y desescombro en el barranco del Poyo, a 4 de diciembre de 2024, en Picanya, Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda del grupo socialista de les Corts Valencianes, José Díaz, ha censurado este domingo que, a tres meses de finalizar el ejercicio, el Consell presidido por Carlos Mazón en funciones "tiene pendiente aún de ejecutar 1.370 millones de los 2.364 del presupuesto dana que el Gobierno de España puso a disposición de la Generalitat valenciana" y ha añadido que "lo que es peor" es que "solo ha abonado el 31 por ciento de los fondos".

"Esto significa que retiene todavía 1.639 millones sin inyectar en el tejido productivo y en las familias valencianas. Por contra, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado más de 8.000 millones en gasto dana a la Comunitat Valenciana, lo que significa que el Gobierno de España ha ejecutado casi nueve de cada diez euros invertidos para la recuperación de los valencianos", ha apuntado en un comunicado.

Díaz ha realizado estas declaraciones a partir de las cifras de ejecución de los Presupuestos de la Generalitat de 2025, a 30 de septiembre, publicados por la Conselleria de Hacienda. A tenor de los datos, señala el PSPV, el Consell "ha reconocido obligaciones únicamente por el 42% de los fondos del presupuesto dana, lo que significa que tiene pendiente el restante 58%, 1.370 de los 2.364 millones. Además, solo ha abonado 724 millones, el 31%, de forma que el 69% restante, 1.630 millones siguen pendientes de llegar a las familias, empresas y al territorio de la Comunitat Valenciana".

"A tres meses de acabar el año, Mazón sigue sin ejecutar más de 1.300 millones de euros del presupuesto dana que el Gobierno puso a su disposición. Es una gestión desastrosa", ha señalado el diputado socialista, que ha advertido que "siete conselleries no llegan ni a ejecutar la mitad de los fondos que tienen".

Así, enumera que Agricultura está en el 23,3%; Servicios Sociales, el 12,4%; Sanidad, al 18,2% y Educación, al 10,2%. Igualmente, añade que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se sitúa con una ejecución del 45,3%; la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Reconstrucción, en el 26,1% y Presidencia, que depende directamente de Mazón, en el 25,4%.

"CIFRAS VERGONZOSAS"

Para el portavoz socialista de Hacienda, "son cifras vergonzosas de un Consell que no reconstruye nada, ni siquiera su credibilidad. Mazón no estuvo donde debía en la tragedia y un año después sigue sin estar, ni con las víctimas ni con la ciudadanía. Se ha ido, sí, pero no del todo: sigue con su escaño, su aforamiento y su cobardía. Y la Comunitat Valenciana sigue esperando elecciones, gestión y dignidad".

Díaz ha añadido que el nivel de pagos es "todavía más alarmante" porque "ocho de las once conselleries se sitúan con un nivel de pagos muy bajo". Según los datos, "Medio Ambiente está en el 25,6% de pagos respecto a los créditos de que disponía en los presupuestos; Presidencia, en el 25,4%; la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Reconstrucción, en el 20,2%; Innovación, con el 19,2%, no ha llegado a pagar ni uno de cada cada cinco euros con los que contaba; Sanidad, 17,5%; Agricultura, en el 14,6%; Servicios Sociales, en el 12,4%; y Educación, en el 10,1%", ha expuesto.

Para el diputado socialista, queda "evidente" que Mazón "no estaba en condiciones de liderar ninguna reconstrucción, ya que su única preocupación era seguir alimentando los bulos para atacar al Gobierno de España, intentando así esconderse para no responder por su grave negligencia aquel 29 de octubre, pero tampoco el resto de su Consell, donde ningún conseller estaba en su sitio en el peor día en la historia de los valencianos y valencianas".