El PSPV denuncia "veto" de PP y Vox a las víctimas de la dana invitadas al debate de investidura de Pérez Llorca

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha denunciado que el PP y Vox volverán a "vetar" en Les Corts a las asociaciones de víctimas de la dana invitadas por los grupos de la oposición a asistir al debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca que se celebra este jueves en el parlamento autonómico.

"Mañana la infamia y la indignidad volverán a estar representadas por la derecha sin ningún tipo de vergüenza", ha sostenido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en un mensaje publicado en la red social 'X'.

Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que desde el PSPV habían invitado a representantes de las asociaciones de víctimas a asistir al debate de investidura en el que se votará la candidatura de Pérez Llorca como sustituto de Carlos Mazón al frente del Consell, pero desde el área de "Protocolo de Les Corts" les han contestado que no estarían en el hemiciclo, sino en la sala Vinatea. De esta manera, desde la formación lamentan que ha ocurrido "lo mismo" que con la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación sobre la dana hace un par de semanas.

Entonces, el PSPV se quejó de que las víctimas no tuvieran espacio para asistir como invitadas a la comparecencia, algo que vieron "indigno" y que achacaron de nuevo al hecho de que presidencia de la Generalitat haya invitado a seis asesores a asistir. "Han hecho lo mismo que la otra vez", han expresado ahora las mismas fuentes.

"UNA INDIGNIDAD MÁS"

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, en una entrevista este miércoles en 'Al Rojo Vivo' de laSexta, recogida por Europa Press, ha denunciado que las asociaciones de víctimas "no van a poder estar en el hemiciclo, van a tener que irse a otro lugar".

"Ya nos han dicho que no van a venir porque lo consideran una humillación, pero esos sitios que deberían ser ocupados por las víctimas van a volver a ser ocupadas por cargos de la Generalitat, secretarios autonómicos, en definitiva, asesores", ha censurado. A su juicio, se trata de "una indignidad más" con un debate de investidura "que ya viene manchado". "Ahora será incluso peor", ha augurado.

Desde la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O han precisado a Europa Press que han recibido invitaciones tanto por parte del PSPV y como de Compromís, al tiempo que han asegurado que "nadie tiene más legitimidad para entrar a ese pleno como invitados que los familiares de las víctimas". "No es un cortijo, sino la sede de la soberanía popular del pueblo valenciano", han expresado.

Mientras, desde la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre han confirmado que, "independientemente de la sala" en la que les pensaban ubicar, no tienen intención de entrar a seguir la sesión desde el interior de Les Corts. Sí que estarán presentes, han apuntado, en la concentración "de rechazo" convocada a las 10.30 horas a las puertas de la cámara ante la investidura de Juanfran Pérez Llorca para clamar contra "las políticas de muerte".

Por su parte, fuentes de Les Corts aseguran que "no ha habido ningún veto" en la sesión de este jueves y que "ni el PSPV ni ningún grupo han cursado ningún tipo de petición al respecto" de que asistan las asociaciones de víctimas, "ni ha llegado a nada a la presidencia" de la cámara, que ostenta Llanos Massó (Vox).