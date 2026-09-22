El PSPV denunciará a Fiscalía la oposición de mecánico-conductor de la Diputació de València ante una posible filtración

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la Diputación de Valencia - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha anunciado que acudirá a la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue la "posible existencia de irregularidades" en el proceso selectivo para cubrir seis plazas de mecánico-conductor de la Diputació de València.

Así lo han anunciado después de que este fin de semana la Diputació anunciara la paralización de la publicación de las notas de la convocatoria de seis plazas de mecánico-conductor ante "indicios de una posible anomalía" y requiriera al tribunal calificador que aclarara "las circunstancias del proceso y, en particular, los indicios relacionados con una posible filtración del contenido del examen antes de la celebración de la prueba".

Los socialistas consideran "especialmente relevante" que desde la propia Diputació se haya hecho este requerimiento al tribunal calificador. "Lo que nos preguntamos es a qué indicios se refieren exactamente. ¿Qué sabe el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, qué sabe la vicepresidenta (Reme) Mazzolari o qué sabe el área de Personal que pueda hacer sospechar que se produjo una filtración?", se ha preguntado el portavoz del PSPV en la corporación provincial, Carlos Fernández Bielsa.

El grupo socialista señala además que las calificaciones todavía no se han hecho públicas y que, sin que se haya conocido el acta del tribunal calificador, "resulta necesario que el gobierno provincial explique qué información concreta obra en su poder para hablar de posibles indicios de una filtración y cuándo tuvo conocimiento de ella", han indicado desde el PSPV.

"Si las notas todavía no se han publicado y no conocemos el acta del tribunal, ¿cómo pueden personas ajenas a ese órgano tener conocimiento de unos indicios que podrían apuntar a una filtración? Queremos saber qué saben, cuándo lo saben y en qué información se basan", reclama el PSPV.

Los socialistas subrayan asimismo que hace seis días solicitaron "formalmente" el expediente y toda la información relacionada con este proceso, "sin que hasta el momento hayan recibido respuesta ni se les haya facilitado la documentación solicitada".

A su juicio, "si tienen tantas sospechas, lo lógico sería que hubieran puesto toda la información a disposición de los grupos de la oposición. No entendemos que se hable públicamente de indicios de una posible filtración mientras se mantiene sin entregar la documentación que hemos solicitado", ha añadido Bielsa, quien considera que, si el gobierno provincial dispone de información que apunta a una posible filtración del examen, "debería ser la propia Diputació quien acudiera a la Fiscalía Anticorrupción".

ENTREGA "INMEDIATA" DEL EXPEDIENTE

"Si Mompó y Mazzolari hablan de indicios, deben explicar cuáles son y actuar en consecuencia. Si ellos no lo hacen, será el PSPV quien los ponga en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción para que se investiguen", ha concluido Bielsa, que reclama además que se entregue "de inmediato" el expediente solicitado y que se aclare "quién tuvo acceso al examen, qué protocolos de custodia se siguieron y si se produjo alguna filtración".

En esta línea, el PSPV subraya que la Diputació ya tuvo que paralizar en 2011 una oposición a auxiliar de recaudación "después conocerse altas puntuaciones obtenidas por varias personas vinculadas al PP o a cargos del partido". "Las oposiciones públicas deben garantizar igualdad, mérito y capacidad. Si ahora existen indicios de una posible filtración, deben investigarse hasta el final. No queremos que se repitan chanchullos como los que ya vivimos durante la última etapa del PP en la Diputación", ha zanjado el PSPV.

Desde la Diputació se señaló que no publicará las calificaciones de la prueba "hasta disponer de la información necesaria para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes" y defendió que no se había quedado "de brazos cruzados" ante los indicios de "una posible anomalía" detectada en la convocatoria 04/26 para la provisión de esas seis plazas.

Y, ante la existencia de "indicios" que apuntan a una "posible filtración" del contenido del examen "con carácter previo" a la celebración de la prueba, la institución ha decidido no publicar, por el momento, esas calificaciones obtenidas por los aspirantes.

La Diputació requirió al tribunal calificador para que informe y aclare las circunstancias que rodean el proceso selectivo, "especialmente aquellas relacionadas con los indicios de una posible filtración del examen, así como cualquier otro aspecto del procedimiento que pueda resultar relevante para esclarecer lo sucedido".

"PRUDENCIA"

La institución considera necesario actuar "con prudencia y rigor para proteger los derechos de todas las personas que han participado en el proceso". Por ello, recalca que "no se prejuzga ninguna responsabilidad ni se atribuye conducta alguna a ninguna persona mientras los hechos no hayan sido debidamente esclarecidos".

Según la Diputació, su prioridad es "preservar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la plena regularidad de los procesos selectivos, garantizando que todas las personas aspirantes concurran en las mismas condiciones".