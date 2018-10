El PSPV sobre la dimisión de Montón: "Estamos orgullosos de ella y nos duele, gracias por su trabajo y generosidad"

Publicado 12/09/2018 11:33:39 CET

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha afirmado este miércoles tras la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad que siente "una mezcla de pena y orgullo" y ha asegurado que la decisión que ha tomado "le honra". "Estamos orgullosos de ella y nos duele", ha admitido, para dar las "gracias a Carmen por su trabajo y por su generosidad".

Así se ha pronunciado el también portavoz socialista en Les Corts Valencianes al ser preguntado por la renuncia hecha pública anoche por la también exconsellera por la polémica en torno a presuntas irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Al respecto, ha apuntado: "Es mi amiga y es una de las personas que en menos tiempo, tanto en España como en la Generalitat, ha hecho más por la sanidad pública".

Mata ha subrayado que Montón "es una gestora excelente, una gran socialista y la dimisión le honra, es un gesto de dignidad" y "esa generosidad se tiene que agradecer".

Ha indicado que se ha puesto el listón "tan alto que al final hechos como este llevan a que alguien esté fuera de un cargo tan importante como ser ministro" y ha lanzado un mensaje: "Que los demás se apunten esto".

"El listón está tan, tan alto que una persona que ha hecho el máster, que ha hecho el trabajo, que ha pagado su máster hace 8 años, si hay unas páginas que se han copiado de Wikipedia, ahora veremos los que no han pagado el máster, no hicieron el trabajo y no hicieron otras cosas", ha agregado.

Preguntado sobre si el presidente del PP, Pablo Casado, debería seguir sus pasos, Mata ha señalado que "evidentemente debería seguir el camino de Cifuentes y Montón" por las presuntas irregularidades también en su máster en esa misma universidad.

Según ha indicado, lo que más "duele" es que haya gente que tiene que pedir créditos para cursarlos y hay personas que se sienten "traicionadas por esa especie de privilegio que se da a determinadas personas".

"Lo de Casado llueve sobre mojado, he estado años defendiéndolo por ahí, diciendo que tienen un tío que ha estudiado en Harvard y Georgetown y resulta que era una mañanita de Harvard, Casado vete ya", ha concluido.