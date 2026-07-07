El PSPV exige a Llorca que "no se acobarde" y reclame a las CCAA bien financiadas del PP que cedan capacidad de gasto

Archivo - José Muñoz, síndic del PSPV, en Les Corts, en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR - Archivo

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha exigido al 'president' del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, que "no se acobarde" y reclame ahora a las comunidades autónomas bien financiadas, especialmente las del PP, que "cedan capacidad de gasto" en favor de las infrafinanciadas, como la Comunitat Valenciana y Murcia, con el fin de que estas "puedan prestar adecuadamente los servicios de sanidad, educación y servicios sociales".

José Muñoz ha hecho estas declaraciones en un comunicado tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes en Madrid, en el que el ministro de Hacienda, Arcadi España, propuso la fijación de objetivos de déficit asimétrico para las comunidades autónomas atendiendo a la infrafinanciación de cada una de ellas.

Muñoz ha asegurado que la iniciativa del ministro "dejó claramente descolocado" al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y se ha preguntado si se trata de "una renuncia más" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "a la defensa de los intereses de los valencianos, plegándose a las exigencias" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que se suma al rechazo al nuevo modelo de financiación que aportaría a la Comunitat Valenciana 3.669 millones más o a la condonación de 11.210 millones de la deuda".

"Sería una dejación de obligaciones muy grave, ya que el déficit asimétrico fue una reivindicación del Consell del Botànic pero también la anterior consellera de Hacienda del PP lo reclamó durante el mandato de (Carlos) Mazón", ha advertido Muñoz, quien se pregunta "¿cuánto nos va a costar a los valencianos el meritoriaje de Pérez Llorca para que lo nombren candidato del PP?".

Muñoz ha retado a Pérez Llorca ante el rechazo a la propuesta del Gobierno de nuevo modelo de financiación a acudir el próximo 29 de julio al Ministerio de Hacienda con una propuesta alternativa, a que "mejore los 3.669 millones que aportará el modelo planteado por el Gobierno de España a la Comunitat valenciana".

Además, el portavoz socialista ha tachado de "irresponsable" y "sectario" el voto en contra de la Generalitat Valenciana en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera "a los 550 millones de euros que aportarían los objetivos de déficit planteados por el ministro Arcadi España para el periodo 2027-2029, al establecer un margen del -0,1% del PIB para el trienio, en lugar del equilibrio presupuestario".

Además, el Ministerio propuso un techo de gasto del 4% que mejora el límite fijado para 2026. Para Muñoz, "una vez más, se demuestra que el Gobierno de España es el único que está preocupado por la sanidad, la educación y los servicios sociales de los valencianos y del conjunto de españoles", mientras el PP y Vox "solo buscan crispar, insultar y bloquear todas las políticas positivas para los ciudadanos", tras el anuncio del ministro España de que en 2027 las CCAA "recibirán los mayores recursos de la historia", algo que permitirá "blindar el escudo social" y las políticas de empleo y el impulso de las infraestructuras.

"CONSELL PARALIZADO"

A su juicio, "tenemos un Gobierno de España que está tirando del carro de la Comunitat Valenciana, mientras el Consell sigue en El Ventorro, con los dirigentes del PP en guerra entre ellos para ver a quién señala Feijóo digitalmente para que sea el candidato a la Generalitat en 2027". "No nos podemos permitir un Consell paralizado e incapaz de gestionar", ha lamentado Muñoz.

El síndic socialista ha lamentado que "mientras el PP y Vox van a lo suyo, a castigar a los españoles pensando que con ello atacan al presidente Pedro Sánchez", el Gobierno de España ha anunciado para 2027 "la mayor financiación que ha tenido nunca la Comunitat Valenciana, con un aumento del 8% respecto a este año, que será más gracias al nuevo modelo de financiación autonómica que garantizará 3.669 millones más para los servicios públicos valencianos y a los que, de forma irresponsable, Pérez Llorca está diciendo que no los quiere porque Feijóo no se lo permite".

"Pérez Llorca no es quién para decir que 'no' a todos estos recursos porque no son suyos, sino de todos los valencianos. Es indecente que pretenda castigar a los valencianos con unos servicios de tercera simplemente por sumisión a Feijóo, para ver si acepta que sea el candidato del PP. No lo toleraremos", ha advertido.