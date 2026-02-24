El PSPV insta a Llorca a "mirarse frente al espejo" y pedir el acta a Mazón

Archivo - El síndic del PSPV, José Muñoz, en un pleno de Les Corts - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha exigido al ‘president’ de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y al PP que pidan a Carlos Mazón su acta de diputado en Les Corts después de que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana haya acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresidente' de la Generalitat.

“Ante esta situación, Juanfran Pérez Llorca tiene que mirarse frente al espejo y el Partido Popular también. No tiene sentido que la democracia valenciana siga aguantando a Mazón como diputado”, ha manifestado.

Entre declaraciones a los medios tras conocer la decisión de la magistrada, Muñoz ha señalado que “parece que ni el aforamiento va a permitir a Carlos Mazón no acudir ante los tribunales”, por lo que ha reclamado al PP acabar con la “vergüenza” de que el ‘expresident’ siga como diputado.

Tras recordar que Llorca dijo este lunes que “quería reconducir la situación” con las asociaciones de víctimas de la dana, Muñoz ha insistido en que para ello debe “exigir el acta” a Mazón y, en caso de que el ‘expresident’ no la entregue, “expulsarlo del grupo ‘popular’".

Según ha argumentado, si Llorca quiere “continuar siendo el encubridor de Carlos Mazón, como lo ha sido desde el primer momento”, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “tiene algo que hacer” porque “esto supera la Comunitat Valenciana”.

El síndic del PSPV ha lamentado que esta situación “resta credibilidad e institucionalidad” a Les Corts, cuando ha reiterado que “desde el primer momento sabemos que Mazón tuvo una inacción fundamental durante el día de la dana”. “Hasta ayer íbamos conociendo noticias cada vez más indignantes, los adjetivos ya se nos acaban para lo que hizo Mazón el 29 de octubre”, ha dicho en alusión a las últimas declaraciones de testigos en la causa de la dana.