El PSPV moviliza a sus referentes para "impulsar la ola de cambio imparable que eche a un Consell que genera problemas"

Consell Territorial del PSPV-PSOE - PSPV-PSOE

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha destacado este sábado que es "imprescindible la complicidad de miles de ciudadanos y progresistas, militen o no en el partido socialista, con el fin de impulsar esta ola de cambio imparable en la Presidencia de la Generalitat" y así "echar a un Consell que genera problemas y no los soluciona".

Mascarell ha realizado estas declaraciones durante la reunión del Consell Territorial del PSPV-PSOE, el máximo órgano entre congresos con la presencia de todos los secretarios comarcales y provinciales y la secretaria general, Diana Morant, así como el presidente del partido, Ciprià Ciscar, según ha indicado el Partido Socialista en un comunicado.

Vicent Mascarell ha señalado que el Consell Territorial "ha sentado hoy las bases para abrirnos a la sociedad", tras la petición realizada en ese sentido por la líder de los socialistas valencianos en el Consell Nacional del sábado pasado.

"Estamos a un año de las elecciones y es imprescindible que el PSPV-PSOE sea un instrumento para el cambio en la Comunitat Valenciana", ha indicado el secretario de organización, para subrayar que, con ese objetivo, "vamos a buscar la complicidad de miles y miles de ciudadanos progresistas".

Y ha agregado: "Se vio en el día de ayer, en la gran manifestación por la educación pública, y es preciso que los más de 100.000 voluntarios y activistas para el cambio nos ayuden a provocar un cambio de las políticas y un cambio en la presidencia de la Generalitat".

MAZÓN Y LLORCA

El responsable de organización ha recalcado que "se ha demostrado que el Consell no está cuando la gente más lo necesita". "Así lo hizo Mazón en un momento de extrema urgencia, y lo está haciendo ahora también el señor Pérez Llorca, ausentándose y no dando soluciones a la mayor crisis educativa de la educación pública en la comunidad valenciana", ha afirmado Mascarell, para el que "está claro que las crisis, las situaciones excepcionales, que es cuando tienen que demostrar las capacidades de gestión y de gobernanza, no existen en el actual Consell de la Generalitat valenciana".

El PSPV-PSOE, ha resaltado Mascarell, "es un instrumento más necesario que nunca" y "es imprescindible buscar la complicidad de miles de ciudadanos y progresistas, militen o no en el partido socialista", que son "necesarios para armar esta ola de cambio imparable a la presidencia de la Generalitat".

"DIANA MORANT SE HA REUNIDO CON LOS DOCENTES Y PÉREZ LLORCA, NO"

Asimismo, Mascarell ha recordado al PPCV que la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, "se ha reunido con los sindicatos docentes, no se esconde", mientras el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se borra y no ha citado a los sindicatos para escuchar sus demandas".

"Diana Morant, líder del PSPV-PSOE y candidata a la presidencia de la Generalitat, se ha reunido con los sindicatos docentes para escuchar sus demandas, y ha asumido sus reivindicaciones, mientras que Pérez Llorca ni siquiera ha citado a los sindicatos y es el presidente ausente", ha censurado Mascarell.