El PSPV niega que haya avalado la moción de censura en Els Poblets (Alicante) y el PP defiende que ofrece "estabilidad"

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE de la Marina Alta ha asegurado que ninguno de sus órganos a nivel local, comarcal, provincial y nacional ha avalado la moción de censura contra el alcalde de Els Poblets (Alicante), José Luis Mas (Compromís), pactada entre el grupo socialista de este ayuntamiento, el PP y el partido independiente Proyecto Residentes Els Poblets (PRE).

Mientras tanto, los 'populares' han defendido que, aunque "en ningún momento" han buscado esta salida, desde su formación van a ofrecer "gobernabilidad y estabilidad" tras la "ruptura" en el ejecutivo local, ya que eso está "por encima" de "proyectos personales".

El candidato a convertirse en nuevo primer edil es el único representante del PRE, Francisco Pérez, quien hasta ahora ha integrado el equipo de gobierno junto a cuatro ediles valencianistas y otro de Vivim. La mayoría absoluta en este consistorio está en seis votos. El pleno para debatir y votar la moción está previsto para el próximo 10 de septiembre a las 12.00 horas.

En concreto, el PSPV-PSOE de la Marina Alta ha reclamado la "retirada inmediata" de la moción de censura contra el primer edil de Compromís y ha asegurado que se ha enterado de su presentación a través de los medios de comunicación, ya que "no ha sido consultada ni avalada por ningún órgano" de la formación "ni local, ni comarcal, ni provincial ni nacional".

"MALA RELACIÓN PERSONAL"

Asimismo, ha recalcado que socialistas y Compromís "compartieron" el gobierno municipal entre 2015 y 2023, en dos legislaturas consecutivas, y que en la actual "no se llegó a un acuerdo supuestamente por la mala relación personal entre las cabezas de lista de las dos formaciones, una situación que no puede justificar una moción de censura".

"Se desconocen los posibles acuerdos o intereses que han podido motivar esta decisión, que no ha sido explicada ni documentada por la portavoz socialista local, a pesar de haberse solicitado formalmente", ha agregado.

Los socialistas han recordado que "la suma de votos de PSPV y Compromís en las elecciones municipales de 2023 representa el 57 por ciento del apoyo electoral", con siete ediles de los once que hay en total, lo que, a su juicio, evidencia la "voluntad popular" de "mantener un gobierno progresista".

"Cualquier alteración de esta mayoría por pactos con la derecha o con fuerzas minoritarias va en contra de la democracia y del pacto autonómico firmado entre PSPV y Compromís, que establece la necesidad de facilitar gobiernos de progreso allá donde sea posible", han apuntado.

En esta línea, el secretario general del PSPV en la comarca, José Ramiro, ha afirmado que "los socialistas no pueden ni tienen que pactar con la derecha" porque "representa valores diametralmente opuestos a los del proyecto socialista". "Pactar con la derecha es traicionar la confianza de la ciudadanía progresista", ha apostillado.

La comisión ejecutiva comarcal ha hecho un llamamiento a la "reflexión" a los ediles socialistas firmantes de la moción, a los que ha pedido que retiren su apoyo a la moción "por el bien" del municipio de Els Poblets: "Es momento de recuperar el diálogo entre las fuerzas progresistas y comenzar una nueva etapa de colaboración que ponga por delante el interés general y no las diferencias personales".

En este contexto, ha acordado solicitar la apertura de un expediente informativo para "esclarecer los hechos y las motivaciones que han llevado a esta decisión", así como "estudiar las medidas correspondientes".

"El PSPV-PSOE no puede tolerar conductas que vulneren la voluntad popular ni acciones que deslegitimen el proyecto socialista de consolidar gobiernos progresistas en todo el territorio", ha concluido.

"NO ENTRABA EN NUESTRAS ECUACIONES"

Por su parte, el coordinador comarcal del PP en la Marina Alta, Arturo Poquet, ha señalado que su partido "en ningún momento" ha buscado la moción de censura contra el alcalde de Els Poblets y ha insistido en que "ni siquiera entraba" en sus ecuaciones.

En declaraciones distribuidas a los medios, se ha preguntado "por qué" el PRE "dio la alcaldía a Compromís a principios de esta legislatura y cuáles han sido los motivos por los que dos años después este pacto se ha roto".

Para Poquet, esta situación "evidencia una inestabilidad en el gobierno municipal" de la que "los más perjudicados" son los vecinos y vecinas del pueblo y ha abogado por "pedir explicaciones al PSPV, el segundo partido con más representación" y que "también ha instado a la presentación de esta moción".

"En este caso", ha continuado, "el PP ha sido un actor secundario en esta moción, que se ha fraguado de manera muy rápida y en la que los actores principales han sido el PRE y el PSOE". "Nosotros, ante una inestabilidad y ruptura municipal, hemos dado gobernabilidad ante un problema que se ha generado", ha añadido.

Y ha zanjado: "Nunca hemos buscado esta moción de censura. Ante una ruptura del equipo de gobierno, el PP ofrece una gobernabilidad y estabilidad, sobre todo porque Els Poblets está por encima de los proyectos personales".