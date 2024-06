El PSPV pedirá la reprobación de Badenas en Corts y Ayuntamiento de València por "insultar" al Síndic de Greuges

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE pedirá la reprobación del segundo teniente de alcalde de València Juan Manuel Badenas por "insultar" al Síndic de Greuges, Ángel Luna, a quien el edil llamó "enano jurídico".

Así lo han anunciado el síndic del PSPV, José Muñoz; y el concejal del PSPV en el Ayuntamiento de València Borja Sanjuán después de que Badenas --que ostenta las competencias de Empleo en el gobierno municipal-- calificara de esta manera a Luna tras la publicación de un informe del Síndic de Greuges que insta al consistorio a mantener los estatutos de la fundación municipal de fomento del empleo València Activa en el formato original anterior a la modificación hecha sobre el punto referido al impulso de las políticas en favor de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral.

Muñoz ha considerado que Badenas insultó a "una de las instituciones más importantes de la Comunitat Valenciana" por lo que ha esperado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, apoye la reprobación. "Aunque visto los antecedentes tenemos mucho de lo que dudar. Carlos Mazón lleva permitiendo de manera sistemática la degradación de las instituciones valencianas", ha manifestado.

Para el síndic, se está llegando "a un punto inasumible" y que el "ataque" de Badenas a Luna es "inaudito", por lo que ha pedido "medidas claras" al respecto. "Es inadmisible e intolerable que haya un ataque directo a un órgano estatutario tan importante que es la esencia de nuestra autonomía como pueblo valenciano como en la sindicatura de Greuges", ha manifestado.

Y asimismo, sobre los órganos estatutarios, ha instado a Mazón a garantizar que dejará fuera de ellos a "aquellos que quieren acabar con el Estatuto de Autonomía y que quieren acabar con el autogobierno". "Yo creo que el problema ya no es exclusivamente de Carlos Mazón, es un problema de los valencianos y Carlos Mazón tiene que virar el rumbo si de alguna manera quiere evitar esta degradación sistemática de la calidad democrática valenciana y de respeto a nuestras instituciones", ha señalado.

"VERGÜENZA"

Por su parte, Sanjuán ha considerado que los ciudadanos de València no pueden "sentir vergüenza cuando escuchan hablar a sus gobernantes". "Lo que ha pasado es de extraordinaria gravedad, no porque sea la primera vez que pasa, sino porque creo que ya estamos traspasando todos los límites y una alcaldesa tiene la obligación de asegurar que, como mínimo, sus concejales, su teniente alcalde, se comporta en rueda de prensa y no insulta a un órgano estatutario", ha manifestado.

Y ha abundado: "No solamente tenemos que cargar con la vergüenza de tener un gobierno que ha eliminado las políticas activas que apoyaban a las mujeres, sino que tenemos que cargar con la vergüenza de tener a un vicealcalde que llama 'enano jurídico' al sindic de Greuges, que es el defensor del pueblo de los valencianos. Yo creo que la señora Catará no tiene ninguna excusa para no cesar al señor Bádenas, salvo el miedo a quedarse en minoría, pero le obliga su condición de alcaldesa", ha considerado.