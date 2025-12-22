PSPV percibe una "guerra interna brutal" en el PPCV para suceder a Mazón pero los 'populares' lo niegan: "Ni de lejos"

El expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón durante el pleno de toma de posesión del nuevo president, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV considera que el PPCV está inmerso en una "guerra interna brutal" para afrontar el proceso de sucesión de Carlos Mazón al frente del partido tras su dimisión como 'president' de la Generalitat, un escenario que, según los socialistas, agrava la situación de "anormalidad" que viven los 'populares' valencianos en los últimos meses, pero estos niegan tal situación: "Ni de lejos".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado finalmente por una gestora al frente del PPCV tras la dimisión de Mazón, que estará presidida por el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, según ha indicado fuentes de la dirección del PP. Ese órgano de transición contará además con Carlos Gil como nuevo secretario general del PPCV. Gil, diputado nacional y alcalde de Benavites, es un hombre próximo al presidente provincial de Valencia, Vicent Mompó.

Con este paso, la dirección nacional del PP se asegura el control del PP valenciano en este momento, dado que la gestora es una designación que se ha aprobado a propuesta de 'Génova', según han admitido fuentes del partido. Las mismas fuentes han indicado que ahora esta gestora trabajará por recuperar la "normalidad" en el partido tras la salida de Mazón, si bien no han precisado en qué momento podrá convocarse el congreso regional del PPCV.

En rueda de prensa este lunes tras la junta de síndics, José Muñoz (PSPV) ha señalado que parece que el nuevo "número dos del PPCV", Carlos Gil, es "un afín" al presidente de la Diputació de València y del PP en esta provincia, Vicent Mompó, al tiempo que ha hecho hincapié en que el actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "lo que quería era tener una junta directiva de continuidad, pero parece que 'Génova' va a aplicar una gestora".

Todo ello agrava la situación de "anormalidad" que según el síndic socialista atraviesa el PPCV, desembocando en una "guerra interna entre Mompó, Llorca y --la alcaldesa de València María José-- Catalá", mientras que paralelamente se mueve "ese satélite" que es el expresidente Francisco Camps, "que reclama eso de un militante, un voto". "Tenemos un Consell que no funciona y sin proyecto, a Llorca que es el número dos de Mazón y a un PP absolutamente fracturado con una guerra brutal interna", ha resumido.

Sin embargo, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià, preguntada por este asunto, ha negado esta situación al asegurar que "para nada" es así, "ni de lejos", y ha sostenido que es más bien "al contrario". Dicho esto, ha subrayado que, esté representado "por quien sea", el partido tiene "muy claras las líneas" y que tiene que poner "en el centro" a los valencianos. Y ha aprovechado para afear a los socialistas que hablen de "guerras internas" cuando, "si las hay, son en otras agrupaciones" como el PSPV.