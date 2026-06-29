El PSPV persigue "eliminar" la prioridad nacional de Vox en los presupuestos con la "cifra récord" de 4.032 enmiendas

Archivo - El síndic del PSPV, José Muñoz - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha registrado la "cifra récord" de 4.032 enmiendas parciales a los presupuestos de la Generalitat para 2026, que supera "la presentada en cualquier año" y que constituyen unas cuentas "alternativas" a las del Consell de Juanfran Pérez Llorca (PP), que los socialistas han bautizado como unos "presupuestos Erasmus" porque "prácticamente no va a dar tiempo" a ejecutarlos. Con estas iniciativas, que contemplan los 3.669 millones de euros que recibiría la Comunitat Valenciana con el nuevo modelo de financiación, la formación plantea "eliminar" la prioridad nacional que exige Vox.

Para los socialistas, los presupuestos del Consell "solo responden a dos intereses --de Llorca--: ser el candidato del PP a la Generalitat Valenciana y garantizarse esa candidatura a través de la satisfacción de una persona sentada en Madrid, --el líder de Vox-- Santiago Abascal, que representa lo peor de la política española".

Así lo ha expresado el síndic del PSPV, José Muñoz, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, momentos antes de presentar las enmiendas, donde ha argumentado que los presupuestos de la Generalitat para 2026 "no sirven" y, ante esta situación, ha expuesto que los socialistas se han "conjurado para presentar unos alternativos". "Los presupuestos del PP son tan malos, son tan injustos, son tan desiguales que pensamos que había que enmendarlos de arriba a abajo", ha justificado.

Se trata de 4.032 enmiendas parciales que configuran, según ha reivindicado, "los presupuestos alternativos del Partido Socialista para satisfacer precisamente a las necesidades sociales de la Comunitat Valenciana". "Nosotros solo tenemos un único jefe, que es la sociedad valenciana y sus necesidades y reivindicaciones", ha defendido Muñoz.

Las enmiendas se agrupan en tres "apartados fundamentales", el primero de ellos educación pública. En este, el PSPV asegura que con sus enmiendas se garantizarían "las reivindicaciones de toda la comunidad educativa, tanto en las infraestructuras como en la climatización de las aulas y también en la actualización de los derechos de los docentes".

El segundo de ellos, vivienda pública, los socialistas plantean una "apuesta decidida" por la construcción de ella y por los alquileres sociales y asequibles, "para que ningún valenciano se quede fuera de ese derecho a la vivienda digna". Y el tercero es la sanidad, aspecto en el que el PSPV apuesta por reducir listas de espera y acabar con las privatizaciones y las derivaciones sanitarias, en lo que reclama "transparencia".

PRIORIDAD NACIONAL Y NUEVA FINANCIACIÓN

Además, Muñoz ha garantizado que la formación incluye en sus enmiendas "la eliminación de la prioridad nacional, ese 'apartheid' que está planteando el PP y Vox en todo lo que tiene que ver con las medidas sociales y con el acceso tanto a la educación, a la sanidad o a las ayudas". Ante esta situación, el PSPV quiere "obligar" al PP a "posicionarse" para que "rechace de plano" este principio que, a su juicio, el PP "decide abrazar sin ningún tipo de problemas".

Paralelamente, el síndic socialista ha avanzado que las enmiendas del PSPV contemplen tanto el año 2026 como 2027, por lo que incluyen "la aceptación" de los 3.669 millones de euros que recibiría la Comunitat Valenciana gracias al nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España. "Nos va a permitir sufragar los costes de todo", ha señalado.

((Seguirá ampliación))