PSPV pide a Catalá "preocuparse primero por abrir espacios municipales antes que plantear comprar el Teatro Principal"

Archivo - La concejala socialista en el Ayuntamiento de València Maite Ibáñez - PSPV VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València Maite Ibáñez ha exigido a la alcaldesa, María José Catalá, que "se preocupe primero por abrir los espacios culturales municipales que mantiene cerrados desde hace tres años antes de plantear que el consistorio compre parte del Teatro Principal para afrontar su rehabilitación".

"Catalá habla ahora de comprar parte del Teatro Principal, pero lo que tiene que hacer es abrir las instalaciones culturales que dependen de su Ayuntamiento y que siguen cerradas, como San Vicente de la Roqueta o la Casa del Relojero, que dejamos prácticamente con las llaves para entrar y tres años después continúan sin abrir", ha señalado Ibáñez.

La concejala socialista ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración convocada por asociaciones de artes escénicas valencianas para protestar por el cierre por motivos de seguridad del Teatro Principal y por la "improvisación" de esta decisión.

La edil ha recalcado que una rehabilitación de estas características "requiere realizar con antelación los informes técnicos y las revisiones necesarias, disponer de un presupuesto adecuado, prever el traslado de los trabajadores y reorganizar la programación".

"No se entiende que se presente una programación prácticamente el día antes de cerrar el teatro", ha apuntado Ibáñez, que ha reclamado que las funciones "tendrían que haberse aplazado o trasladado a otros espacios con suficiente antelación y ahora se intenta solucionar con parches lo que debería haberse planificado".

"UNA UME DE LA CULTURA"

Por otro lado, ha criticado al presidente de la Diputación, Vicente Mompó, por "reclamar ahora la intervención del Gobierno de España". "Mompó pretende que el Gobierno de España responda ante una situación que ellos no han sabido gestionar por su propia inutilidad", ha reprochado y ha planteado si lo que pretende es que el Ejecutivo "cree una UME de la cultura para acudir al rescate cada vez que el Partido Popular genera una emergencia en la gestión cultural.

La edil socialista ha mostrado además su solidaridad con "los trabajadores y trabajadoras del Teatro Principal, que se han encontrado de un día para otro con esta situación; con las compañías, actores y actrices que ahora no saben qué ocurrirá con su trabajo durante los próximos meses; y con el público afectado por un cierre que llega inmediatamente después de presentar la programación".

Finalmente, Ibáñez ha recordado que el Grupo Socialista en Les Corts ha registrado una batería de preguntas y ha solicitado una comparecencia para conocer los detalles del cierre y los informes técnicos que lo motivaron.