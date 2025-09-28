PSPV exige cancelar la actividad parlamentaria de Les Corts el 29 y 30 de septiembre por las previsiones meteorológicast

El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, en una imagen de archivo- Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del Grupo Parlamentario Socialista, José Muñoz, ha solicitado la suspensión de la actividad parlamentaria de Les Corts para los días 29 y 30 de septiembre debido a las previsiones meteorológicas.

Para este martes 30 de septiembre está programada en Les Corts una nueva sesión de la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre.

Muñoz ha exigido al Consell que "suspenda su agenda de hoy y mañana y se dedique exclusivamente a prevenir y responder a las eventuales consecuencias que puedan producir las lluvias". "Prevenir y responder debe ser su única prioridad en estos momentos", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "vuelva a hacer la estrategia del Ventorro" ante una alerta roja y ha lamentado que "en lugar de estar pendiente de la seguridad de los valencianos y valencianas se vaya a un acto del PP a Murcia". "Una vez más vemos un 'president' de la Generalitat que no está a la altura de las circunstancias y que no protege al pueblo valenciano", ha asegurado.

"Con la alerta roja decretada, vemos que Carlos Mazón no cancela su agenda y en lugar de haber convocado el CECOPI para tomar decisiones ante las lluvias que se van a producir en las próximas horas y estar preparando la preemergencia, se va a un acto del Partido Popular", ha destacado Muñoz.

En ese sentido, el síndic socialista ha destacado que Mazón "vuelve a hacer lo mismo que hizo el año pasado" y ha tildado de "indignante" que "mientras muchos alcaldes ya han reunido el CECOPAL y han tomado decisiones, Mazón esté en Murcia con Feijóo sin cancelar agenda".

Por último, Muñoz ha destacado que "no podemos seguir con este 'president' de la Generalitat" y ha vuelto a exigir una vez más "la dimisión de Mazón": "No nos merecemos un 'president' que prioriza intereses personales y partidistas en lugar de la seguridad de los ciudadanos".