El PSPV pide a la UE que la futura PAC mantenga su nivel de financiación a pesar del Brexit

02/09/2018

El grupo socialista en Les Corts ha presentado una proposición no de ley en la que pide a la Unión Europea (UE) que la futura Política Agraria Común (PAC) "mantenga su nivel de financiación a pesar del Brexit" y garantice así el acceso a los fondos de ayuda "a todos los países, los territorios y los sectores que requieran impulso económico para sostener la actividad agraria".

En un comunicado, el diputado socialista David Cerdán ha explicado que la salida del Reino Unido de la UE supondrá una reducción, solo en políticas agrarias comunes, de 12.000 millones de euros en cada presupuesto anual. Por ello, subraya la necesidad de que la PAC "cuente con programas específicos y financiación suficiente para hacer frente a situaciones concretas" como la lucha contra las plagas, la mejora de los sistemas de regadío y gestión del agua o el control de los precios de mercado, "para que no se reduzca la renta de los agricultores".

La aprobación de la nueva PAC, prevista para el periodo 2021-27, es "vital" para la Comunitat Valenciana, ha indicado Cerdán, ya que "la actual, con sus evidentes carencias y su mal ajustado sistema, no satisfacía las necesidades de la realidad agrícola del sistema valenciano", por lo que "el proceso de reforma no puede culminarse sin que desde las autoridades, nacionales y europeas, se escuche la voz de la Comunitat".

"Si para la Unión Europea es importante en su conjunto, es vital tanto para España como para la Comunitat Valenciana", asegura el socialista que pide que la reforma de la PAC "supere el modelo predominante de agricultura continental, que perjudica y ha perjudicado a nuestro territorio, muy competitivo pero con estructuras mediterráneas muy diferentes a las que se repiten en países del centro de Europa".

Para el diputado socialista el objetivo de la Comunitat es lograr que la futura PAC mantenga y mejore los sistemas de control sobre la demanda, regule las situaciones de crisis y la adaptación de las producciones agrícolas al mercado, a la vez que cuente con planes sectoriales en materia de defensa de prácticas medioambientales y de pervivencia del sector.

"No puede haber productores agrícolas en la UE si no se establece un sistema que garantice unas rentas a los agricultores, principalmente a los profesionales, y si no se impulsa y alienta un cambio generacional con la incorporación de jóvenes que acabe con el éxodo rural hacia las grandes áreas metropolitanas", ha afirmado Cerdán.

"La nueva PAC debe ser efectiva y permitir a cada país miembro acometer los retos de futuro ante el cambio climático, la soberanía alimentaria, el control de los precios, el desarrollo económico y social de los territorios rurales y la gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente el agua", ha concluido el socialista.