PSPV plantea un "acuerdo de estabilidad" en la Diputación de Valencia "para que PP y Ens Uneix dejen de depender de Vox"

Bielsa propone también desde una "oposición propositiva y constructiva" instaurar el pleno sobre el estado de la provincia

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en la Diputación de Valencia ha planteado impulsar en esta institución un "acuerdo de estabilidad" para que los dos partidos que integran su gobierno, PP y Ens Uneix, "dejen de depender de Vox". Así lo ha expuesto el portavoz socialista en la corporación provincial, Carlos Fernández Bielsa, que ha apuntado que, aunque "la ultraderecha" está fuera de ese ejecutivo, la entidad "solo puede gobernarse" con sus votos.

El también alcalde de Mislata ha propuesto igualmente, desde una "oposición propositiva y constructiva" y en un encuentro con los medios de comunicación, instaurar en la Diputación la celebración del pleno sobre el estado de la provincia con el fin de generar "un gran debate sobre la política que se aplica" en este territorio, analizar el "rumbo que se debe tomar" y "ser útiles" a los municipios.

Fernández Bielsa, además secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, ha precisado que comunicará a la ejecutiva de esta formación el acuerdo que ofrece al gobierno de la corporación provincial en favor de "la calidad democrática y la estabilidad", el "interés municipalista" y para "evitar la deriva ultra". "Los demócratas nos debemos unir para evitar que los posicionamientos de la ultraderecha marquen el rumbo".

Ese pacto, que no requerirá una firma pero si negociaciones sobre muchas cuestiones, no contempla la entrada de los socialistas en el ejecutivo de PP y Ens Uneix sino su respaldo en distintos temas y no el de "la ultraderecha".

"Los votos de Vox son necesarios" para el gobierno ahora, ha dicho el portavoz del PSPV, que ha señalado que el "acuerdo de estabilidad" que defiende "impediría que Vox pueda imponer su ideología en la Diputación" de Valencia. "La Diputación solo se puede gobernar --en la actualidad-- si es con los votos de la ultraderecha", ha insistido Carlos Fernández Bielsa.

En esta línea, ha criticado que esta influya en asuntos como las cuentas de la corporación. "Que Vox decida en los presupuestos de la Diputación es una anomalía democrática que es necesario revertir", ha señalado, a la vez que ha instado a "evitar" que las políticas de ese partido "se apliquen" en esta institución y que "PP y Ens Uneix dependan de él".

El portavoz del PSPV-PSOE ha defendido que "Vox no tenga poder para poder decidir sobre cualquier política" de la corporación provincial y ha apostado por "intensificar y aumentar los presupuestos de todo lo que tenga que ver con la lucha contra la violencia" de género "y la igualdad", "incrementar las partidas dedicadas a memoria democrática" y potenciar "todo" lo relacionado con las actividades en favor de la "diversidad" y de "la lucha contra el odio hacia el colectivo LGTBI".

"MODELO DE AYUDAS"

Asimismo, ha considerado que el de PP y Ens Uneix es "un gobierno sin iniciativa, sin propuestas, sin brújula" que no ha presentado propuestas "que no vengan de la iniciativa del anterior gobierno" progresista formado por PSPV y Compromís, al tiempo que ha censurado que "haya incrementado de forma notable las ayudas a ayuntamientos sin equidad, justicia y objetividad".

Fernández Bielsa ha remarcado también, respecto a las ayudas y subvenciones que otorga la institución provincial, su idea de "establecer un modelo de ayudas" para "acabar con el favoritismo en la Diputación". En este punto, ha abogado además por lograr un "compromiso claro" para que esta corporación dote "el Fondo de Cooperación Municipal con 100 millones antes de acabar la legislatura".

"El fin es garantizar la objetividad en el reparto de recursos y mejorar e impulsar el municipalismo" el representante del PSPV, que ha aseverado que la "máxima prioridad" de la Diputación debe ser "ayudar a los ayuntamientos para que hagan políticas para las personas y no solo las que intenta aplicar Vox". "Por eso el acuerdo de estabilidad", ha insistido.