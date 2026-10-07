El PSPV plantea una declaración institucional de Les Corts por el 9 d'Octubre para reivindicar el autogobierno

Archivo - La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, durante un debate - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV presentará una propuesta de declaración institucional de Les Corts Valencianes con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, para que se lea este jueves en el pleno, en la que se reivindique el autogobierno y se defienda "el respeto a todas las ideas políticas, a la convivencia, el diálogo y el respeto".

Así lo ha adelantado el síndic socialista, José Muñoz, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de la cámara, momentos antes de comenzar el pleno. "Pensamos que sería muy positivo que Les Corts Valencianes aprobaran esta declaración institucional de manera unánime", ha considerado.

El portavoz del PSPV ha indicado que, para que estas declaraciones institucionales puedan salir adelante, necesitan "el acuerdo de todos los grupos parlamentarios", a los que ha apelado para hacerlo posible. "El 9 d'Octubre es una fecha muy importante, muy significativa, es el día de la nuestra Comunitat y sería positivo que esta declaración institucional que presentará el Partido Socialista para que se aprueba y se lea en el pleno, sea aprobada por todos los partidos que conforman el parlamento valenciano", ha argumentado.

Muñoz ha destacado que la propuesta de declaración institucional reivindica que la Comunitat Valenciana debe ser "un lugar de convivencia, de diálogo, un lugar donde se respeten las opiniones políticas, pero también a las personas que vengan de cualquier lugar y vivan aquí y que, en definitiva, podemos considerarlos valencianos".

El texto también pide, según ha resaltado el síndic del PSPV, "la defensa del autogobierno, de nuestras instituciones, que signifique la actividad política y, en definitiva, que reivindique el hecho de ser valenciano al mundo desde un punto de vista de diálogo, de igualdad y de respeto a todo el mundo".