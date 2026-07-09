El PSPV plantea un "fondo antibuitre" contra la especulación y contratar 10.000 docentes y 10.000 sanitarios

La líder del PSPV, Diana Morant, y el síndic socialista, José Muñoz, en rueda de prensa - PSPV

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV, Diana Morant, ha presentado una propuesta de presupuestos alternativos a los del Consell para 2026 y 2027, este último año incluyendo los 3.669 millones de euros que recibiría la Comunitat Valenciana con el modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno. Entre las medidas que propone figura un "fondo antibuitre" para que la Generalitat se anticipe a los especuladores inmobiliarios y la contratación de 10.000 profesores y de 10.000 sanitarios.

En rueda de prensa en la sede del PSPV, acompañada por el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, Morant ha defendido que estos presupuestos alternativos son la respuesta a la "política ficción" de las cuentas del gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca, al considerar que "no responden a los intereses valencianos" y "juegan al trilerismo financiero" porque se aprobarán a finales de julio para su aplicación durante solo "120 días" de 2026. Además, ha sostenido que con esta alternativa se podrían reorientar las "prioridades equivocadas del Consell" y sus "recortes"

Morant ha insistido en que la Comunitat podría disponer de 3.669 millones más si aceptara el modelo de financiación del Gobierno y ha criticado la negativa que trasladó el pasado lunes el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, al ministro Arcadi España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Los valencianos tienen que saber que Pérez Llorca no está defendiendo los intereses de los valencianos, sino los de Alberto Núñez Feijóo", ha reiterado sobre el líder del PP.

"¿Cuántas veces va a jugar Pérez Llorca con la opinión pública? Conmigo no ha querido sentarse nunca, pero sí pidió una cita con Arcadi España nada más ser nombrado", ha reprochado, para subrayar que un 'president' debería dialogar con el Gobierno sobre financiación y sobre los intereses de los valencianos.

Por contra, ha asegurado que ella sí defiende estos intereses de la Comunitat en materia de financiación: "Yo le digo al presidente de Castilla-La Mancha y al de Asturias [los socialistas Emiliano García y Adrián Barbón que no están siendo solidarios con la Comunitat Valenciana" al no aceptar un modelo que beneficie a los valencianos. "Y Pérez Llorca tiene un doble pecado porque es 'president' y está obligado a defender los intereses valencianos por encima de los del PP", ha reiterado.

Es por eso que ha advertido que Les Corts deberán elegir la próxima semana, durante la votación de las enmiendas parciales a los presupuestos para 2026, si "apoyar a los valencianos o contentar a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal [líder de Vox], dos personas con gran ambición de poder pero que no defienden ni el estado autonómico ni la Comunitat Valenciana".

Para 2026, con un total de 4.065 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos, su propuesta supone aumentar en 753,61 millones las cuentas proyectadas por el Consell, que previsiblemente se aprobarán a finales de julio en Les Corts con los votos de PP y Vox. Los principales incrementos se concentrarían en las consellerias de Educación (261 millones más), Sanidad (204 millones), Emergencias e Interior (80 millones), Servicios Sociales (65 millones) y Vivienda (52 millones). Morant ha concretado que los 753 millones saldrían de recortar este dinero del capitulo II del presupuesto, que recoge los gastos de funcionamiento de las consellerias.

Para 2027, los socialistas incluyen los 3.669 millones del modelo de financiación presentado el pasado enero, que tanto el Consell como el resto de autonomías gobernadas por el PP rechazan al considerar que se ha pactado previamente con ERC. De nuevo, las mayores subidas irían para Educación y Sanidad (1.050 millones más para cada conselleria), Vivienda (700 millones), Servicios Sociales (270 millones y Emergencias e Interior (160 millones).

Entre las medidas que plantean para ambos ejercicios y próximos presupuestos, en materia sanitaria proponen contratar 10.000 sanitarios, establecer la jornada de 35 horas, un nuevo modelo de atención primaria y activar un plan urgente para reducir las listas de espera y poner los quirófanos a pleno rendimiento.

En el ámbito educativo, que Morant ha situado como prioridad tras la huelga docente de los últimos meses, la propuesta del PSPV consiste en reforzar el Pla Edificant, reducir las ratios, contratar 10.000 docentes junto a una mejora salarial de 400 euros mensuales, crear 10.000 plazas en las universidades públicas y ofrecer 2.000 alojamientos públicos a los universitarios para afrontar el problema de acceso a la vivienda.

AFEA A LLORCA QUE ANUNCIE DINERO DEL GOBIERNO PARA CLIMATIZAR AULAS

Morant ha reprochado a Llorca que haya anunciado este jueves que, a partir de la segunda quincena de julio la Generalitat empezará a transferir a los centros educativos una partida económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros para la adquisición de equipos o materiales de climatización. "Qué casualidad que lo haya anunciado solo una semana después de que el Gobierno haya aprobado un reparto de 200 millones para climatizar colegios", ha señalado, para subrayar que el dinero anunciado por el 'president' sale de las arcas del Estado y está condicionado a climatizar aulas.

En vivienda, los socialistas proponen crear el Pla Edificant Habitatge para ayudar a los ayuntamientos a movilizar suelo y llegar a edificar 20.000 viviendas de protección pública (VPP) permanentes. También plantean blindar las VPP como viviendas protegidas, ayudas al alquiler para jóvenes y rentas medias, declarar zonas tensionadas o prohibir la compraventa de vivienda que no tenga un uso residencial.

Otra de sus medidas es activar un plan contra los fondos buitre, dotado con hasta cien millones en 2027, para que la Generalitat ejerza el derecho de tanteo y retracto sobre la compra de viviendas y se adelante así a los fondos especuladores, así como regenerar barrios mediante un "plan antiguetos".

En emergencias, el PSPV pide recuperar la Unidad Valenciana de Emergencias, un fondo valenciano de resiliencia frente a las emergencias, revertir a gestión pública el servicio 112 y una estrategia de protección civil adaptada al cambio climático.

En el resto de áreas se proponen medidas como crear un bono cultural valenciano de 50 euros, un plan urgente de ampliación de la red de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), hacer de la Comunitat Valenciana "un territorio libre de fosas" de asesinados y represaliados por la dictadura franquista.

Y en Presidencia, los socialistas quieren "dignificarla" en materia de altos cargos y publicidad institucional, además de establecer un plan de normalización del uso del valenciano.

"¿ESTÁ LLORCA BAJÁNDOSE IMPUESTOS A SÍ MISMO?"

Por otro lado, preguntada por las enmiendas que presentará el grupo socialista a la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, Morant ha garantizado que su objetivo es "recuperar todos los impuestos que el PP ha rebajado a los más ricos".

"Desde luego, a mí no me afecta esa bajada de impuestos. ¿A Pérez Llorca le afecta, que tiene un patrimonio de tres millones? ¿Está una y otra vez bajándose a sí mismo los impuestos? ¿Es justo eso?", se ha preguntado.