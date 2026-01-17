PSPV presentará una moción de defensa del nuevo sistema de financiación autonómica en todos los ayuntamientos

Imagen de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. - PSPV

VALÈNCIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE presentará en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana una moción para su debate y aprobación en los plenos municipales en defensa del nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, "una oportunidad histórica que el pueblo valenciano no puede dejar escapar", ha informado el PSPV en un comunicado.

Tal y como recoge la moción, "no estamos ante una simple reforma, sino ante una nueva arquitectura en la que se ven satisfechos los anhelos y demandas de los valencianos y valencianas por una financiación justa para España y para la Comunitat Valenciana", doce años después de que caducara el sistema actualmente vigente.

En este sentido, el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha subrayado que "los valencianos no pueden esperar más" y ha reclamado que es "urgente que disfruten de un nuevo sistema de financiación, con más recursos para hacer frente a las necesidades de los pueblos y ciudades y de los servicios públicos".

También, Mascarell ha instado a "todas las fuerzas políticas, y especialmente al Partido Popular, a que se pronuncien y apoyen esta iniciativa", tanto en los plenos municipales como, "en última instancia", en el Congreso de los Diputados, "respaldando el nuevo modelo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Desde el PSPV-PSOE señalan que la defensa de una financiación justa ha sido una reivindicación en la que la Comunitat Valenciana ha sido "pionera, impulsada por el Consell del Botànic presidido por Ximo Puig y, sobre todo, por el conjunto de la sociedad valenciana, con el respaldo de sindicatos, empresarios, universidades, entidades cívicas y del ámbito académico y económico valenciano".

La iniciativa municipal subraya que la propuesta del Gobierno de España "beneficia a todos los territorios y supone más transparencia, más solidaridad y más recursos". En concreto, el nuevo modelo permitirá que el Estado aporte "21.000 millones adicionales para impulsar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles, residan donde residan", al tiempo que, a su juicio, refuerza la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el impacto es "especialmente relevante" porque, "con el nuevo modelo, la Comunitat Valenciana recibiría en 2027 3.669 millones más que si continuara el actual sistema", lo que supone "un 18 por ciento más de lo que recibiríamos". Además, la Comunitat concentraría "el 17,5% del total de recursos adicionales, cuando representamos el 11% en términos de población, un avance decisivo para reducir la actual brecha de financiación por habitante".

El texto, además, destaca que el objetivo del nuevo sistema es "reducir al máximo la actual brecha de 29 puntos entre la comunidad mejor y la peor financiada para atender los mismos servicios", una situación que califica de "desigualdad inadmisible e injustificable".

Para dimensionar el alcance de los recursos, la moción remarca que los 3.669 millones adicionales "permitirían multiplicar por doce el presupuesto de vivienda, por siete el de atención a la dependencia, construir 200 centros de salud o doblar la plantilla de docentes".

Asimismo, la iniciativa pone en valor que el nuevo modelo "marca un hito en la financiación de la Comunitat Valenciana, históricamente situada a la cola desde 2002", y que garantiza la viabilidad financiera de la Generalitat. También destaca la creación de "un fondo nuevo de 1.000 millones destinado a hacer frente al cambio climático", con especial atención a las comunidades mediterráneas tras la dana de octubre de 2024.

LLAMAMIENTO

Con esta moción, el PSPV-PSOE hace un llamamiento a "todas las fuerzas políticas valencianas" para que "asuman su responsabilidad y prioricen los intereses del conjunto de los valencianos y valencianas por encima de los partidistas", apoyando el nuevo modelo en las Cortes Generales y desde todas las instituciones.

Finalmente, la iniciativa insta a que los nuevos recursos se destinen a "blindar, mejorar y reforzar el estado de bienestar", evitando "cualquier tentativa de derivar estos fondos a rebajas fiscales para el 1% más rico o a políticas privatizadoras de los servicios públicos".

El PSPV-PSOE defiende que este nuevo modelo "hará realidad las demandas históricas" de la Comunitat Valenciana y supondrá "18.345 millones más para el plazo previsto de vigencia, el quinquenio 2027-2031", un "paso decisivo" hacia una Comunitat "más justa, cohesionada y con mejores servicios públicos".