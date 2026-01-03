El PSPV-PSOE denuncia que la Generalitat "deja sin oficina bancaria a los pueblos en riesgo de despoblación"

Archivo - La diputada del PSPV-PSOE en Les Corts, Ana Besalduch. - PSPV-PSOE - Archivo

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado este sábado que la Generalitat "deja sin oficina bancaria a los pueblos en riesgo de despoblación" de la Comunitat Valenciana "tras dejar caducar los contratos y no haber sacado una nueva licitación para la renovación de los cajeros automáticos".

En estos términos se ha manifestado, en un comunicado, la portavoz de Despoblament del PSPV-PSOE en Les Corts, Ana Besalduch, quien ha anunciado que los socialistas valencianos han presentado una iniciativa parlamentaria para exigir al Consell de Juanfran Pérez Llorca que "garantice sin titubeos que aunque no haya presupuestos de la Generalitat a partir del 25 de febrero, fecha en la que se acaban los contratos, los vecinos y vecinas seguirán teniendo acceso a una oficina bancaria".

En este sentido, la diputada socialista ha defendido que este es "un servicio esencial para miles de valencianos que en ningún caso puede ser recortado" y ha subrayado que "la política del recorte en estos municipios se traduce en exclusión y abandono".

Además, ha afirmado que "la lucha contra la despoblación no admite pasos atrás" y ha añadido que "tener un cajero automático en tu municipio no es ningún lujo, es un elemento clave para la cohesión territorial, calidad de vida y para la supervivencia económica de los pueblos más pequeños".

Finalmente, Besalduch ha señalado que "la instalación de estas sucursales fue impulsada en la anterior legislatura por el Consell del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, siendo una medida pionera con la que se dio respuesta a las peticiones de miles de ciudadanos que vivían en exclusión financiera" y ha insistido en que "gracias a este programa familias, comercios y ayuntamientos pudieron recuperar un servicio básico y vivir en condiciones de igualdad".

"Es urgente que Pérez Llorca se ponga a trabajar y no se olvide de la realidad que viven los municipios en riesgo de despoblación de la Comunitat Valenciana", ha concluido.