PSPV remitirá a Memoria Democrática las palabras de Catalá sobre el franquismo: "Es apología de una dictadura"

La secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el portavoz de esta formación en el ayuntamiento de la capital valenciana, Borja Sanjuan, en una imagen reciente. - PSPV-PSOE

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha anunciado este jueves que remitirá a la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática las declaraciones de la alcaldesa de esta ciudad, María José Catalá, sobre el franquismo en una entrevista a Onda Cero por considerar que suponen "apología de una dictadura".

Así lo ha expuesto, en un comunicado, el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuan, que ha considerado que la primera edil "está intentando ser del agrado de Vox para una futura investidura" en la Generalitat y ha apuntado que "si cree que una dictadura es mejor que una democracia debería decírselo abiertamente a los valencianos".

Sanjuan ha censurado las palabras de Catalá "en las que justifica el régimen franquista asegurando que fue una etapa del país en la que hubo cosas buenas". "Es incompatible ser demócrata con reivindicar aspectos positivos del franquismo. Lo que ha hecho hoy María José Catalá es apología de una dictadura, del franquismo. Y por eso, vamos a remitir estas declaraciones a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática", ha expuesto.

El portavoz del PSPV-PSOE ha indicado que "hace semanas" la alcaldesa está intentando ser del agrado de Vox para una futura investidura o un futuro político personal". "Y no sabemos si de verdad piensa que el franquismo trajo cosas positivas o simplemente lo dice porque quiere asegurarse el apoyo de la ultraderecha en un futuro", ha agregado.

Borja Sanjuan ha considerado que las manifestaciones de la primera edil, sobre el franquismo, "por creencia o por conveniencia, no le hacen merecedora de ser alcaldesa de València".

"La de València es una ciudad ante todo demócrata. Y eso tiene que ser respetado por una alcaldesa que está liderando una institución democrática. Si ella cree que las dictaduras son mejores que las democracias, debería dejarse de reivindicar pantanos y decirlo abiertamente. Al menos así la gente podría actuar en consecuencia", aseverado.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE en la capital valenciana y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y , Pilar Bernabé, ha mostrado su "asombro" por que "la alcaldesa de la tercera ciudad de España, de una ciudad abierta que ha mirado siempre al futuro, sea capaz de blanquear el franquismo de una manera tan repugnante como hemos escuchado esta mañana".

"Hoy que cumplimos 50 años en libertad le quiero decir que es muy peligroso" plantear "el blanqueo de una dictadura en un momento en el que hay que luchar más que nunca por una democracia firme que avance y que consolide derechos por los que llevamos muchos años", ha añadido Bernabé pregunta por las declaraciones de la primera edil.

"LA EXTREMA DERECHA CON LA DERECHA EXTREMA"

La secretaria general de los socialistas en la ciudad de València ha destacado que esta es "la gran ciudad de España en la que gobierna la extrema derecha con la derecha extrema", en alusión al gobierno local que preside Catalá e integran PP y Vox. "Catalá es alcaldesa y forma gobierno con Vox. Esta es la gran ciudad de España que desgraciadamente tiene un gobierno negacionista", ha expuesto, a la vez que ha apuntado que la alcaldesa "hace apología de negacionismos".

"Hemos visto cómo comparaba al colectivo LGTBI con una enfermedad, cómo ha borrado a las mujeres y a las mujeres víctimas de violencia de género de las discriminaciones positivas en las convocatorias de empleo público y cómo hace negacionismo académico cuando le quita el acento también a València por pura ideología", ha comentado la delegada.

Pilar Bernabé ha indicado que no sabe "qué ha visto de positivo" la alcaldesa "en un momento de nuestro país en el que solo había muerte, destrucción, asesinatos, censura, pobreza, miseria". "¿Qué es lo que veía de positivo? ¿Los collares de la señora Carmen Polo?", ha añadido.

Asimismo, ha señalado, en alusión a las declaraciones que tras la citada entrevista ha hecho Catalá en un acto del Ayuntamiento en el que ha apuntado que la dictadura de Franco fue "una etapa negra de nuestro país, que merece superarse y mirar hacia adelante teniendo muy claro lo que fue, condenando lo que fue", ha aseverado que "cuando le han caído todos los comentarios posibles y todos los reproches imprescindibles y necesarios, ha intentado reconducir" lo dicho.

Bernabé ha afirmado que esto es "lo que pasa cuando uno no piensa lo que dice" y "dice lo que piensa en realidad". "Y no me extraña, en el fondo, que María José Catalá fuera la candidata de la sucursal de Vox en la calle Génova", ha apostillado.

"DERECHA QUE DEBERÍA SER MODERADA"

Por su lado, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha acusado al PP de "renunciar a su papel de esa derecha que debería ser moderada" y de asumir "en su totalidad el ideario de Vox". "Si tenían alguna duda, la alcaldesa de València lo ha acabado de rematar", ha expresado en rueda de prensa tras la junta de síndics.

El parlamentario ha reprochado a Catalá que, "cuando dice que durante el franquismo hubieron cosas buenas y malas, parece olvidar la restricción de libertades, las personas que aún están en las cunetas y todas las barbaridades" de aquella época. Así, ha considerado "una vergüenza" que la responsable municipal y también diputada del PP en Les Corts realice "este tipo de manifestaciones".

Muñoz ha exigido a la alcaldesa "una rectificación", al tiempo que ha preguntado a los 'populares' si están en "una carrera por ver quién es más facha o es que siempre lo fueron". Ha hecho hincapié en que el PP fue "fundado por exministros franquistas", por lo que ha dicho que igual ahora los representantes de este partido están "sacando su verdadera careta"

Asimismo, ha cuestionado a los 'populares' a ver "si son tan fachas como --Santiago-- Abascal" y ha preguntado a Catalá si "está pidiendo el apoyo" del líder de Vox, después de que este "se lo haya dado primero" a Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP a 'president' de la Generalitat. "O es que siempre han sido así y están aprovechando los 50 años del fin de la dictadura para mostrar sus verdaderas preferencias", ha zanjado.

ZBE

Borja Sanjuan ha aludido también a la "negativa a negociar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) real" para València "que reduzca la contaminación en los barrios y evite que se pierdan más de 115 millones y las ayudas al transporte".

"Esta actitud se produce después de que Vox haya marcado como línea roja para favorecer la investidura de su compañero del PP, Pérez Llorca, que València rechazase cualquier formato de ZBE", ha remarcado, además de estimar "esclarecedor que Catalá no haya hecho ni un solo reproche a su socio de gobierno" en el Ayuntamiento, Vox, "por su cambio de posición" respecto a la ZBE y así su rechazo.