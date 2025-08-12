El PSPV solicita un informe en Diputació para saber si se cumplió la ley en el expediente de Antifraude sobre Ángel

Archivo - Imagen de archivo del excomisionado del Gobierno para la Recuperación tras las dana, José María Ángel - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Bielsa pide investigar "si ha existido o urdido un plan para destruir al adversario político vulnerando garantías constitucionales"

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa, ha anunciado este martes que su grupo en la corporación provincial solicitará un informe jurídico "exhaustivo" al secretario de la institución sobre el "cumplimiento estricto" de la Ley de Antifraude y sobre si la entidad "cumplió todas las garantías legales desde que se recibió el expediente" en relación con el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, y una supuesta falsificación de un título universitario.

Bielsa ha exigido "explicaciones inmediatas" al presidente de la Diputació, el 'popular' Vicente Mompó, por el "grave incumplimiento" de las "mínimas garantías" por parte de la corporación provincial en este caso, tras informaciones publicadas en los últimos días que, según ha indicado en un comunicado, "evidencian una cadena de irregularidades inadmisibles que podrían vulnerar principios fundamentales del Estado de Derecho".

De acuerdo con la información publicada por elDiario.es, la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude --tras una denuncia anónima-- se ha llevado a cabo sin que Ángel, que dimitió de su cargo como comisionado el 31 de julio, fuera informado de la apertura del expediente ni se le concediera audiencia, al igual que tampoco se hizo con otros dos funcionarios.

Asimismo, apunta a que la AVAF trasladó a Diputació la responsabilidad de informar a los afectados sobre la investigación que había iniciado --y que interrumpió al apreciar indicios de infracción administrativa-- pero la corporación provincial no lo hizo hasta el 31 de julio, cuando ya se había publicado en medios.

En su escrito de renuncia, Ángel, que también abandonó la presidencia del PSPV, defendió que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto. El pasado 8 de agosto el excomisionado fue hospitalizado tras un intento de suicidio y permaneció ingresado durante unas horas.

Ahora, desde el grupo socialista en la corporación provincial "se busca clarificar si ha existido o se ha urdido un plan desde la presidencia de la Diputación para destruir al adversario político vulnerando las garantías constitucionales".