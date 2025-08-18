El PSPV urge al Consell a recuperar la formación en delitos de odio a policías locales y autonómicos

Los socialistas plantean completar los grupos especializados en las policías locales, elaborar protocolos e impartir charlas en colegios

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha presentado una propuesta en Les Corts en la que urge al Consell a recuperar e impulsar en la programación de los cursos del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) la formación en delitos de odio para los policías locales y la Policía Autonómica ante "la proliferación de episodios racistas y xenófobos, como los recientes sucesos de Torre Pacheco", que constituyen para los socialistas valencianos "la más seria amenaza a la convivencia y a la democracia a la que nos enfrentamos".

Así lo ha manifestado en un comunicado la portavoz de Seguridad del PSPV-PSOE en Les Corts, Marisa Navarro, que ha considerado que los "gravísimos acontecimientos de Torre Pacheco y otros episodios de xenofobia ocurridos en nuestro país en los últimos tiempos obligan a los poderes públicos a dar una respuesta y a ampliar la prevención de estos fenómenos desde una perspectiva transversal y con la colaboración de todas las administraciones".

En este sentido, la diputada socialista ha advertido de la "preocupante" proliferación de incidentes vinculados al racismo y la xenofobia, "cada vez más violentos y que se manifiestan de una forma más organizada". A su juicio, los sucesos de Torre Pacheco "han puesto de relieve las graves consecuencias que se derivan de campañas masivas de odio e información errónea, con más de 138.000 mensajes de odio difundidos en redes, que están detrás de los intentos de linchamiento xenófobo".

Unos hechos que, según ha incidido Navarro, han puesto de manifiesto "la existencia de campañas organizadas por grupos xenófobos que persiguen la repercusión mediática y que aprovechan cualquier oportunidad para destilar el odio racial entre la población como instrumento de desestabilización de la convivencia ciudadana, utilizando estereotipos, noticias falsas o bulos, con fines claramente políticos".

"Avivar la llama del racismo en nuestra sociedad, vinculando la criminalidad con la inmigración por parte de la derecha radicalizada y de la extrema derecha, con representantes institucionales que de forma irresponsable contribuyen al blanqueamiento de las políticas de odio, está alimentado a esos grupos radicales e intolerantes, cuyo único objetivo es alterar la convivencia pacífica en la sociedad y desestabilizar la democracia", ha avisado.

Dicho esto, ha apuntado hacia el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al que ha acusado de estar "abrazado a la extrema derecha para salvarse políticamente del desastre que ocasionó con la dana". "Se ha rendido a la ultraderecha y está contribuyendo a blanquear las políticas de odio con declaraciones que alimentan la vinculación entre la inmigración y la delincuencia", ha denunciado.

La parlamentaria ha hecho hincapié en que, mientras el Botànic "lideró iniciativas para hacer frente a este fenómeno, como el curso pionero impartido a policías autonómicos en octubre y noviembre de 2021 sobre delitos de odio o la inclusión de esta formación en la programación de los cursos del IVASPE 2021-2022", el Consell de Mazón "protagonizó en 2024 una deplorable polémica al descubrir y denunciar los socialistas que equiparaba extranjería y delincuencia en unos cursos para los policías locales". "Repugna tener un gobierno valenciano tan inhumano e insensible, propagador o cómplice de las políticas de odio", ha lamentado.

GRUPOS ESPECIALIZADOS Y CHARLAS EN ESCUELAS

En la proposición no de ley (PNL) registrada en Les Corts, el PSPV-PSOE emplaza a completar el mapa de municipios de más de 50.000 habitantes cuya policía local debe contar con grupos especializados en delitos de odio, tal como establece la ley de coordinación de las policías locales de la Comunitat Valenciana, así como a la elaboración de guías y protocolos para la atención a las víctimas con discapacidad, agresiones LGTBIQ+ y otras víctimas.

La propuesta reclama también la realización de charlas programadas en todos los centros educativos de la Comunitat para que los jóvenes "conozcan los graves riesgos para la convivencia que se derivan de los delitos de odio y racistas", y otras manifestaciones de "conductas intolerantes" que, no constituyendo delito, "afectan gravemente a la dignidad de los que la sufren diariamente en las aulas y que son atentatorias de los derechos consagrados en la Constitución".

"EL PP BLANQUEA LA XENOFOBIA COMO EN JUMILLA"

Por otro lado, la diputada socialista ha aprovechado para acusar al PP de estar "alimentando desde las instituciones una xenofobia institucional" tras acuerdos como los del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), en los que el PP y Vox "han aprobado una moción para prohibir el uso de instalaciones municipales para eventos religiosos como las celebraciones musulmanas que tenían lugar hasta ahora".

A su juicio de Navarro, el PP "ya es indistinguible de Vox en racismo", en el marco de una "deriva irresponsable que puede conducir a un problema de convivencia donde hoy no lo hay, y que supone dar alas a los racistas en la calle o blanqueándolos desde las instituciones como en Jumilla", ha agregado.