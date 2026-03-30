PSPV ve una "buena noticia" que Oltra quiera "dar la batalla" como candidata de Compromís en València: "No sobran manos"

El síndic del PSPV, José Muñoz, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 26 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado una "buena noticia para la política y para todos los progresistas" que la exvicepresidenta del Consell y exlíder de Compromís Mónica Oltra quiera "dar la batalla también en la ciudad de València" como candidata de la coalición a la alcaldía de la capital valenciana.

"No sobran manos en esta batalla, en este trabajo de aunar todos los esfuerzos para conseguir ganar el futuro frente al auge de la extrema derecha y, sobre todo, para devolver la política útil progresista a la Comunitat Valenciana y también en la ciudad de València", ha expresado el portavoz socialista en declaraciones a los medios este lunes. A su juicio, el paso dado por Oltra "demuestra que tanto la Comunitat Valenciana como València van a ser una de las plazas clave en las elecciones de mayo de 2027".

Sin embargo, se ha mostrado "totalmente convencido" de que esos comicios "acabarán con una presidenta socialista de la Generalitat Valenciana, como es el caso de Diana Morant", y de que "la próxima alcaldesa de València será Pilar Bernabé", la actual delegada del Gobierno y candidata del PSPV en el 'cap i casal'. Todo ello, ha incidido, "con la ayuda de todo el bloque progresista y, por supuesto, con la ayuda de Mónica Oltra".

Preguntado por cómo puede repercutir en el PSPV que Oltra aglutine a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, José Muñoz ha insistido en que es una "buena noticia" porque para los socialistas resulta "muy importante que todas las personas progresistas, ya sean más moderadas o de una izquierda más diferente, vayan a las urnas en mayo del 2027 para retornar la honorabilidad, la dignidad, la política progresista, la política de las personas, tanto a la ciudad de València como a la Comunitat Valenciana".

"Es una muy buena noticia que Mónica Oltra vaya a estar también en esta batalla y el Partido Socialista estará también en primera persona durante la batalla, como la estamos dando para retornar a la Comunitat Valenciana y a la ciudad de València las políticas progresistas en mayo del 27", ha reiterado.

EL "PROBLEMA" FUE LA DESMOVILIZACIÓN DE LA IZQUIERDA

Sobre si la candidatura de Oltra le resta opciones al PSPV, el síndic socialista ha considerado que ambas cosas son algo "complementario" y ha señalado que el "problema" que hubo en 2023, cuando la izquierda perdió tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de València, "fue precisamente que una parte del electorado de izquierdas se desmovilizó".

A su juicio, se produjo entonces "una desmovilización del espacio que no votó al PSPV y que en otros momentos votó a Podemos o a Compromís y eso fue lo que hizo que no pudiéramos revalidar la Comunitat Valenciana". Sin embargo, ha valorado que ahora "justo lo que permite la candidatura de Mónica Oltra es esto, que todo ese electorado esté movilizado y, por tanto, que haya unas grandes posibilidades de volver a la Generalitat Valenciana con Diana Morant y al Ayuntamiento de Valencia con Pilar Bernabé".

VE A LLORCA Y CATALÁ "MUY PREOCUPADOS"

En este contexto, ha cargado contra la "respuesta furibunda tanto del PP como de la extrema derecha" ante el anuncio de Oltra y ha considerado que revela que tanto el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, como la alcaldesa de València, María José Catalá, están "muy preocupados de lo que pueda pasar con su futuro en el 2027".

"Cada vez es más evidente que va a haber un cambio político aquí, de la misma manera que hubo un cambio político en el año 2015, y lo positivo es que será un cambio progresista y liderado por el Partido Socialista", ha argumentado.

AGLUTINAR "TODO EL VOTO POSIBLE" EN TORNO AL PSPV

Finalmente, de cara a las próximas elecciones, Muñoz ha subrayado que la intención de los socialistas valencianos es "aglutinar en torno al PSPV todo el voto posible" y para ello plantearán un proyecto "de mayorías que va desde el espacio de la izquierda hasta el de centro" con el que apelar a "las personas que sean demócratas".

De hecho, según ha sostenido, en la actualidad hay personas "de centroderecha que en estos momentos no está representada por el PP, que está pactando de manera continua con Vox con propuestas fascistas y racistas que van en contra de personas que pueden ser de derechas pero que defienden la democracia y la moderación".