El PSPV ve “negligente” la actuación del Consell en el temporal y critica que Llorca estuvo “absolutamente desaparecido”

Archivo - El síndic de PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control, en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha calificado de “negligente” la actuación del Consell durante el episodio de fuertes lluvias en la provincia de Valencia de este pasado miércoles, una tarde en la que ha criticado que el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, estuvo “absolutamente desaparecido” y por lo que le ha exigido explicaciones ante el pleno de la cámara.

“Se vuelve a demostrar que, el 29 de octubre de 2024, el Consell de Carlos Mazón era un peligro para los valencianos y ahora vemos que el Consell de Pérez Llorca es un peligro para la seguridad de los valencianos”, ha aseverado en alusión a la dana que provocó 232 fallecidos hace casi dos años.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en la sede del PSPV para valorar el temporal de la pasada jornada, que dejó acumulados de más de cien litros por metro cuadrado, con intensidades “espectaculares”, rayos y fuerte viento. Aemet había decretado aviso naranja por lluvias en el litoral norte y sur de Alicante y litoral sur de Valencia.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió a las 22.08 horas un ES-Alert para informar del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas. Pidió a los ciudadanos que permanezcan atentos a las recomendaciones, que eviten desplazamientos y alejarse de los cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico y, en caso de incremento del nivel de agua, acceder a pisos superiores de las viviendas.

El síndic socialista ha señalado que las imágenes de este miércoles “recordaron” a la dana y pusieron “la piel de gallina” a los valencianos. Ha destacado que hubo personas rescatadas, zonas “absolutamente inundadas”, hospitales “colapsados por el agua” y gente “atrapada” en espectáculos como el partido de fútbol entre el Levante UD y el Athletic Club.

Mientras tanto, ha denunciado que hubo “actitudes políticas similares a las del 29 de octubre de 2024”, con “un ‘president’ que puso un ‘tuit’ pero que estaba absolutamente desaparecido” y no tomó "decisiones en primera persona".

“No sabíamos dónde estaba Llorca y vimos una Generalitat que en ningún momento hizo una reunión de emergencias, no avisó a la población, no explicó las medidas que iba a adoptar y, lamentablemente, envió un alerta que llegó tarde. Llego tarde el 29 de octubre y ayer llegó tarde”, ha expuesto.

"LLORCA NO HIZO ABSOLUTAMENTE NADA"

Tras remarcar que “menos mal que no hubo que lamentar la pérdida de vida humanas”, Muñoz ha sostenido que el Consell “una vez más desprotegió a la ciudadanía valenciana”. Por eso su grupo ha registrado la petición de comparecencia de Llorca ante el pleno de Les Corts “para que explique por qué no hizo absolutamente nada”.

También ha reclamado explicaciones de “por qué los los alcaldes fueron los que convocaron los Cecopal y los que tuvieron que decidir si los niños iban o no al colegio, sin ninguna instrucción por parte de la Conselleria de Educación”. Todo ello, ha insistido, es “absolutamente inaceptable” cuando “acabamos a empezar los episodios de lluvia” del otoño.

AEMET, VOX Y LAS OBRAS HIDRÁLUICAS

Preguntado por si los avisos de Aemet se quedaron cortos, ha sostenido que “fueron suficientes en cuanto a la previsión de lluvias”, pero ha subrayado que “tienen que venir acompañados de decisiones políticas, y quien las toma es la Conselleria de Emergencias”.

En cuanto a la postura de Vox, que admite que “pudo haber fallos de gestión y sobre todo de información”, ha acusado a los de Abascal de apoyar a Mazón tras la dana y ahora ser los “cómplices” de Llorca. “Vamos a ver esta guerra de relatos, pero aquí hay una verdad incuestionable: que las competencias de emergencias son de la Generalitat y que hubo avisos de Aemet de alerta naranja y riesgo de lluvias”, ha zanjado.

Sobre la necesidad de infraestructuras hidráulicas y si actualmente están preparadas para este tipo de lluvias, el síndic del PSPV ha esgrimido “se ha avanzado mucho” en ellas desde la dana, si bien ha indicado que “en ocasiones, hasta estas propias obras puede ser que no lleguen asumir todo el caudal que pueda venir”. Ha insistido en la prevención y en que la Generalitat “debería haber aprendido las consecuencias” de la catástrofe de 2024.

Por todo ello, ha exigido a Llorca que comparezca en Les Corts “a la mayor brevedad posible”, que “tome las decisiones oportunas” y “sobre todo, que esté localizable y disponible”, ya que ve insuficiente que este miércoles “se limitara a enviar un ‘tuit’ diciendo que había hablado con alcaldes”.