PSPV ve a Vox “eufórico” con la investidura y Compromís cree que no quieren gobernar por “vagos”

El ex presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (1 fila, d), y el nuevo presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (2 fila, d), durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV cree que Vox está “eufórico” con la investidura del ‘popular’ Juanfran Pérez Llorca como sucesor de Carlos Mazón como ‘president’ de la Generalitat, mientras Compromís tacha de “vagos” a los de Santiago Abascal por apoyar al candidato sin querer entrar a gobernar al nuevo Consell.

Así lo han manifestado los síndics José Muñoz (PSPV) y Joan Baldoví (Compromís) este jueves por la tarde, tras la segunda intervención de Llorca en el debate de investidura en Les Corts y justo antes de que el síndic de Vox, José Mª Llanos, confirmara su apoyo al candidato.

Muñoz ha replicado a Llorca que será la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, quien “presentará su programa” cuando haya elecciones –”tiempo al tiempo”--, mientras ha reiterado sus críticas al futuro ‘president’ por estar “ligado a la extrema derecha” desde su investidura.

Según ha criticado, Llorca ha hecho un discurso para “agradar a una persona que no está en esta cámara ni en esta capacidad, Santiago Abascal”. “El problema es que usted es el ‘número dos’ de Carlos Mazón y el ‘número dos’ de Abascal”, ha espetado.

Ha exigido al candidato que aclare los términos de su acuerdo, “porque la sociedad valenciana quiere saber si están en contra de la violencia de género, de los derechos LGTBI”, así como si están “con el ideario del PP o se han echado en brazos de Vox”.

Pero el síndic socialista considera que los diputados de Vox están “pletóricos”, por lo que irónicamente les ha dado la “enhorabuena”: “Por primera vez vais a tener un ‘president’ de la Generalitat”.

Mientras, ha señalado que “el grupo que ha propuesto al candidato es el más depresivo que se ha visto en esta cámara”. “Eso de sonreíd que viene el cambio es que el recambio de Vox acabará comiéndose al PP”, ha dicho citando un lema de los ‘populares’.

Y ha recalcado, en alusión a la gestión de la dana: “Esa sonrisa se les heló el 29 de octubre cuando fueron incapaces de dar respuesta a la negligente actuación de su Consell”.

"¿A QUIEN PRETENDEN ENGAÑAR CON EL PACTO VERDE?"

Sobre las críticas de Llorca al Pacto Verde Europeo, una de las exigencias de Vox para apoyarle, Muñoz ha señalado que el eurodiputado valenciano del PP Esteban González Pons “también está a favor” de ese acuerdo, al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “¿A quién pretenden engañar ustedes”?, ha preguntado a los ‘populares’.

Además, ha criticado que Llorca pida una comisión mixta para la reconstrucción y la reforma de la financiación autonómica el mismo día que los diputados del PP en el Congreso han votado en contra de la senda de déficit.

El síndic del PSPV también ha señalado que es “la primera vez” que un candidato a ‘president’ no responde por separado a cada grupo en su investidura, así como que “solo ha apuntado cuando hablaba Vox”.

MAZÓN, "ESE SEÑOR DEL QUE USTED ME HABLA"

Por su parte, Baldoví ha descrito el acuerdo PP-Vox de esta investidura como “el pacto de las ausencias”: la de Mazón, “ese señor del que usted me habla”, y la de representantes de la dirección nacional del Partido Popular: “No le ha acompañado nadie, le han dejado a solas”. De hecho, ha dicho que Llorca le ha recordado a la canción de “qué hace un chico como tú en una investidura como esta”.

También ha definido el pacto como “el de la continuidad de las mentiras” de Mazón o “el de la agonía de este gobierno absolutamente superado”, al tiempo que se ha preguntado qué hace Llorca criticando el Pacto Verde cuando el PPE apoya el acuerdo de Mercosur.

En este punto, Baldoví se ha dirigido a Vox. “Esta mañana os he oído decir que sabéis gestionar. Hostia, si sabéis gestionar, volved al gobierno. Gestionad, vagos, que sois unos vagos. Defender los intereses de los valencianos es dar la cara, es gobernar”.

Respecto al ofrecimiento de diálogo de Llorca, ha admitido que “evidentemente” Compromís pactó un puesto en la Mesa de Les Corts “y lo haría todas las veces” que haga falta, pero no cree que puedan “hacer pactos” si solo le ha “dedicado dos minutos y medio” de su discurso.

Por otro lado, Baldoví ha retado a Llorca a aclarar si va a pedir perdón a las víctimas de la dana “por haber tenido el gobierno más negligente de la historia de la Generalitat y por haber mantenido un año a Mazón y cubrir todas sus mentiras”. “Deberá reflexionar y tener bien claro por qué pedirá perdón. Con un ave maría no le perdonarán todo el mal que han hecho este año”, ha lanzado al futuro ‘president’.

En cualquier caso, ha insistido en que “mientras no reclame el acta de diputado a Mazón, seguirá cobrando de esta cámara y aforado para no ir ante la jueza de Catarroja”: “Tu perdón no será creíble si no le pides acta o le envías al grupo de no adscritos”.

BALDOVÍ MUESTRA UN MENSAJE A MAZÓN EL 29O

En otro momento, ha preguntado a Llorca si ha borrado los mensajes que se escribió el día de la dana con Mazón, tras lo que el candidato ha contestado negativamente desde su escaño. Baldoví ha querido leer un mensaje que él envió a Mazón a las 21.01 horas del 29 de octubre de 2024, pero la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, le ha cortado por haber superado el límite de su intervención.

Posteriormente, desde Compromís han difundido el contenido de ese mensaje: “Carlos, te he llamado. Me pongo en tu piel y sé que será una noche muy complicada. Si me necesitas, solo tienes que decírmelo. En momentos como este no hay colores”.