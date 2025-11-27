Llorca afea al PSPV que le llame número dos de Mazón mientras “Ábalos está en un furgón a prisión”

El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante su debate de investidura - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Generalitat y único aspirante, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado al PSPV que le tache de 'número dos' del todavía ‘president’ en funciones, Carlos Mazón, mientras el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos “está en un furgón a prisión”.

Así ha respondido al síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, en el debate de investidura, después de que el Tribunal Supremo haya acordado este jueves enviar a Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y petición de penas de hasta 30 años de cárcel.

“Ha hablado mucho usted del ‘número dos’. Yo creo que le está traicionando el subconsciente, porque del único ‘número dos’ por Valencia que se habla en todas las televisiones hoy es del señor Ábalos, que está en un furgón a la prisión. El 'número dos' del Partido Socialista a las elecciones generales por su demarcación. Es de lo único que se habla hoy en toda España”, ha espetado a Muñoz.

Durante su réplica a la oposición, Llorca ha comenzado rechazando las críticas de PSPV y Compromís a sus promesa de que sus “primeras palabras como ‘president’” serán para “pedir perdón” a las víctimas de la dana. Los grupos de la izquierda han replicado que “a las víctimas se les pide perdón sin condiciones” y que, si quiere hacerlo, lo primero es exigir el acta de diputado a Mazón.

"EL PERDÓN ES SINCERO"

“No me gusta que se frivolice con el perdón, es sincero, y lo he hecho hoy como candidato a la presidencia de la Generalitat, pero lo que he dicho hoy es que tendrá mucho más valor cuando lo haga también como 'president' de la Generalitat”, ha remarcado el candidato.

Dicho esto, ha afeado al PSPV que no haya hecho “ninguna propuesta” en sus 30 minutos de intervención, ni tampoco ha dicho “qué piensa de que los universitarios no tengan que pagar” en su primer curso, uno de sus anuncios de este jueves, así como de las nuevas deducciones fiscales o de la reparación de obras hídricas.

Pero ha subrayado que piensa “ser coherente” con todo lo que ha planteado este jueves. “He dicho algo muy claro: no vengo a confrontar, a la política del fango institucional y a confrontar. No voy a entrar en nada de eso en todo lo que quede de legislatura”, ha aseverado.

El candidato ha afirmado que le parece “curioso” que el síndic socialista le haya reprochado que acudiera antes a declarar como testigo en la causa judicial de la dana que a su investidura. “He ido al juzgado porque PSPV y Compromís se lo han pedido a la jueza y he cumplido mi obligación como testigo”, ha recalcado.

Es más, ha subrayado que ha sido “uno de los pocos” comparecientes ante la jueza de Catarroja que, después de declarar, ha “ofrecido voluntariamente” su teléfono móvil para que puedan revisar todos sus whatsapps y llamadas y ver "todas las cuentas": “Porque no tengo nada que esconder y porque no tengo que tapar a nadie. Porque tengo que ir con la verdad por delante, como siempre he hecho”.

"BRUSELAS SON PERSONAS QUE LO HAN HECHO TAN MAL COMO RIBERA"

Sobre las críticas del PSPV al rechazo de Llorca al Pacto Verde Europeo que sí apoya el PPE, Llorca ha replicado: “Ha dicho usted que quién es Bruselas. Son personas que lo han hecho tan mal en esta tierra como Teresa Ribera –actual vicepresidenta de la Comisión Europea y ministra de Transición Ecológica durante la dana– cuando eran ministros y que van a seguir haciéndolo mal para esta tierra estando allí, en Bruselas”.

También ha querido matizar al PSPV los datos sobre viviendas públicas en construcción por el actual Consell. Según ha concretado, hay un total de 4.518 viviendas de protección pública en marcha: 793 en licitación, 1.902 en construcción, 1.631 adjudicadas y 192 finalizadas”. “Diga usted una de los ocho años del Botànic”, ha retado a Muñoz.