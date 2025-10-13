Publica el guion inédito de la novela cinematográfica de Blasco Ibáñez 'Amor andaluz'

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa Museo Blasco Ibáñez de València publica por primera vez el guion literario original de 'Amor andaluz', un borrador de argumento o escenario escrito por Vicente Blasco Ibáñez y que Hollywood rodó con el nombre de Argentine Love. Se trata de una película de Allan Dwan y que hoy se considera perdida.

El guion de esta cinta, que se exhibe actualmente en la Casa Museo Blasco Ibáñez, se publica por primera vez para disfrute de los amantes de las novelas cinematográficas, argumentos de películas que se imprimían en forma de folletín en revistas o en formato de libro de bolsillo en colecciones.

Estas novelas, que proliferaron en paralelo a la consolidación del cine como espectáculo de masas, eran en realidad versiones resumidas de los argumentos que estaban ilustradas con fotogramas y con textos que suministraba el mismo film. Las adaptaciones se construían a partir de los intertítulos y los materiales proporcionados por las compañías cinematográficas, lo que da fe de su carácter publicitario.

'Amor andaluz' se publica dentro de la obra Blasco Ibáñez: Siete argumentos y un guion cinematográfico que recopila algunos de los textos que el autor valenciano escribió para la gran pantalla, entre ellos el largometraje La encantadora Circe.