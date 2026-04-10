El Puerto de Alicante acude a un evento de cruceros en Miami como "gran puerta de entrada" a la provincia

Turistas en Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Alicante prevé participar la semana que viene en la feria Seatrade Cruise Global 2026 de Miami, donde se presentará como "gran puerta de entrada" a la provincia alicantina. Este evento, el "más relevante del sector de cruceros a nivel mundial", se celebrará del 13 al 16 de abril en el Miami Beach Convention Center.

La cita reúne este año a más de 11.500 asistentes y 650 expositores de 125 países, así como a más de 80 navieras, con el fin de consolidarse como el "principal punto de encuentro internacional para promover la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento del sector", ha señalado la institución portuaria en un comunicado.

Este año, la delegación alicantina está liderada personalmente por el presidente del Puerto de Alicante, Luis Rodríguez, que estará acompañado por el jefe del Departamento de Negocio y Estrategia Empresarial, David Nadal; el director de la Terminal de Cruceros Alicante, Francesco Balbi, quien además preside la Asociación Alicante por el Turismo de Cruceros, y Mar López, en representación del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. La participación se enmarca en el estand de Puertos del Estado, bajo el lema 'Blue carpet. Make your landing unforgettable'.

Desde el Puerto de Alicante han insistido en que sus instalaciones son "la puerta de entrada a la provincia y a sus múltiples destinos turísticos, desde las playas emblemáticas de la Costa Blanca hasta los pueblos del interior, que conservan su encanto mediterráneo".

Y han apuntado que "la oferta de alojamiento, gastronomía, naturaleza y ocio convierte a Alicante en uno de los destinos más completos y atractivos del Mediterráneo, capaz de enamorar a los viajeros más exigentes y ofrecer experiencias únicas durante todo el año".

REUNIONES

Durante la feria, la delegación tiene previsto mantener una veintena de reuniones, ya programadas, con navieras y operadores internacionales, además de otros encuentros que puedan surgir durante las jornadas de trabajo.

El objetivo principal es "continuar reforzando el posicionamiento de Alicante en el mapa mundial de los cruceros, consolidando su papel como puerto de escala y avanzando hacia su designación como puerto base para determinadas rutas, especialmente de cruceros prémium y de expedición".

Asimismo, desde la entidad portuaria han explicado que "se trabaja en seguir incrementando las escalas como puerto de embarque, priorizando la calidad del producto turístico y fomentando un crecimiento sostenible y desestacionalizado que beneficie a toda la provincia".

"MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO"

Según el Puerto de Alicante, "la actividad crucerística continúa siendo un motor de desarrollo económico para la provincia". En 2026, ha detallado, "crece el impacto del turismo de cruceros al aumentar escalas y pasajeros, pudiendo llegar a los 85 millones de euros, gracias al gasto directo e indirecto generado por los pasajeros y tripulaciones en la ciudad y su entorno".

Desde la institución han resaltado su "compromiso con un modelo de turismo responsable, apostando por infraestructuras sostenibles, servicios energéticamente eficientes y estrategias que minimicen la estacionalidad, contribuyendo a la protección medioambiental y a la mejora de la competitividad del destino".

Así, consideran que "la participación en Seatrade Cruise Global 2026 supone una nueva oportunidad para promocionar Alicante como destino estratégico en el Mediterráneo, gracias a su privilegiada ubicación, su conectividad con el aeropuerto internacional, sus infraestructuras portuarias y su amplia oferta hotelera y de ocio".

El Puerto de Alicante confía en que su participación en este encuentro "consolide la tendencia de crecimiento del tráfico de cruceros" y "refuerce la colaboración, institucional y empresarial, que ha permitido situar a Alicante como puerta de entrada al turismo de calidad en el Mediterráneo".