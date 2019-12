El Puerto de Valencia propone que una agencia externa estudie mejoras en la ampliación pero "sin paralizar el proyecto"

Publicado 12/12/2019 15:23:45 CET

El Ayuntamiento insiste en pedir nueva DIA y presentará este viernes alegaciones con informes sobre el impacto en playas y movilidad

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, se ha mostrado este jueves dispuesto a que una "agencia externa" analice el proyecto de la compañía Terminal Investment Limited (TIL), filial de la naviera suiza MSC, para la ampliación de la terminal norte de contenedores del Puerto de València, y si concluye que hace falta "alguna adaptación" sobre lo que se aprobó en su momento, "se puede asumir perfectamente" pero, eso sí, "sin paralizar el proceso", ha subrayado.

Y es que según Martínez, elaborar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la ampliación del puerto supondría paralizar el proceso "y entonces el inversor se irá porque a una DIA no hay quien le quite menos de tres años la simplificada y cinco años la otra, y cinco años no va a esperar un inversor", en este caso TIL, que está pendiente de que se le otorgue la concesión definitiva del proyecto de construcción y gestión de la futura terminal.

Así lo ha manifestado el presidente de la APV tras una reunión del Comité Asesor del Puerto de València, junto al alcalde de València, Joan Ribó, quien ha respondido "lo hablaremos". De hecho, el edil ha anunciado que el Ayuntamiento presentará este viernes una serie de informes que justifican la necesidad de una nueva DIA --la actual es de 2007-- y que subrayan especialmente el impacto de la ampliación en playas y movilidad.

A pesar de las discrepancias en este tema, --que no se ha abordado durante la reunión, dado que no estaba en el orden del día--, ambos han destacado que este encuentro ha servido para "recuperar el espíritu de discutir dentro de la cordialidad". De hecho, se han comprometido a volver a reunirse, como mínimo, trimestralmente.

De este modo, "no dejamos que los temas se vayan pudriendo. Si hay un problema de plantea, se discute y si se discrepa, ya buscaremos soluciones". "Se puede ser amigos y estar perfectamente en desacuerdo en casi todo", ha señalado Martínez, mientras Ribó ha valorado el "buen talante" de la reunión y el hecho de que se ha "avanzado" en muchos objetivos.

En cuanto a las alegaciones que presentará el consistorio este viernes, --tras aprobarse previsiblemente en la Junta de Gobierno Local--, Martínez ha señalado que "se estudiarán, las que sean razonables y viables se asumirán porque el objetivo es hacer el mejor proyecto posible" y las que no "se justificará por qué se deniegan, como debe ser en cualquier proceso democrático".

No obstante, en el punto de la Declaración de Impacto Ambiental ha sido muy claro: "Si la DIA implica paralizar el proceso de ampliación no la podemos aceptar porque está dentro del marco legal y no tiene ningún sentido repetir una DIA cuando la actual está vigente".

El presidente de la APV ha lamentado que le "consta" que hay personas --no el alcalde, ha querido dejar claro-- que no les preocupa el tema medioambiental sino que lo que quieren es paralizar el proyecto porque no quieren que se haga la ampliación y eso yo no lo puedo consentir", ha sentenciado.

En cuanto a las alegaciones que presentará el Ayuntamiento para exigir una nueva DIA, el alcalde Joan Ribó ha avanzado que se basan en varios informes: del secretario de Urbanismo, de la Universidad Politécnica de València, de la oficina técnica de Urbanismo, del servicio de Playas, del parque natural de la Devesa-Abufera, de Movilidad y por último de Emergencia Climática y Transición Energética.

"Algunos informes consideran que hay una serie de afecciones que piensan que se han de estudiar" y "en síntesis", se plantea la necesidad de una nueva DIA por todos los aspectos que plantean, en especial, Ribó considera que "los temas de playas y movilidad, son los dos aspectos donde se destaca más la necesidad de hacer una nueva DIA".