El puertorriqueño Bryant Myers hará parada en Roig Arena el 30 de septiembre con su 'Burlao Tour'

Cartel - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El puertorriqueño Bryant Myers ofrecerá un concierto el 30 de septiembre en Roig Arena como parte de su 'Burlao Tour'. El artista, conocido internacionalmente dentro de la escena urbana, está considerado "uno de los pioneros" del trap latino.

Su salto a la fama llegó con 'Esclava' y se intensificó con 'Cuatro Babys', la colaboración con Maluma, Noriel y Juhn que lo convirtió en una figura internacional. A lo largo de su carrera, ha colaborado con algunos de los nombres más destacados del género, entre ellos Bad Bunny, Anuel AA o Farruko. Sus directos destacan por su intensidad y por su característica voz grave.

Las entradas para el concierto de Bryant Myers salen a la venta próximamente en la web www.roigarena.com, tal como ha informado la organización en un comunicado.